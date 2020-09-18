الحليب الذهبي وطريقة تحضيره وفوائده المذهلة علي صحة الإنسان

الحليب الذهبي لا يعلم الكثير من الأشخاص ما هو الحليب الذهبي أو ما هي فوائده للجسم ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض كافه التفاصيل عنه والتي ستجعلك لا تستغنى عن هذا المشروب أبداً, وهذا المشروب هو مشروب هندي الأصل وقد انتشر كثيراً في الفترة الأخيرة بسبب الفوائد الصحية العظيمة التي تعود علي الإنسان بعد تناول هذا المشروب حيث وجد أن تناوله له دور هام في التقليل من فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية بعد تناول الوجبات الدسمة بسبب تحفيز البنكرياس علي إفراز العصارة الصفراء, وهذا المشروب مكون من حليب جوز الهند والكركم الذي يضيف علي الحليب اللون الذهبي المميز ويتم إضافة الفلفل الأسود والزنجبيل والعسل النقي إلي المشروب وسنقوم سوياً بمعرفة طريقة التحضير .

الحليب الذهبي ومكوناته وطريقة التحضير

يتكون الحليب الذهبي من مكونات بسيطه توجد داخل كل منزل وهي كالتالي:

نصف كوب من مسحوق الكركم.( 120 مل) .

نصف كوب من الماء المفلتر( 120 مل ) .

نصف كوب من لبن جوز الهند الغير محلي( 120 مل ) .

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

1/8 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

عسل نقي حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ( حسب الرغبة).

طريقة التحضير

في إناء يتم مزج جميع المكونات السابقة الكركم ولبن جو ز الهند والماء المفلتر والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة ويتم تقليبها جيداً ثم يوضع المزيج علي النار حي النضج وثم تصب في الأكواب وتحلي بالعسل النقي حسب الرغبة.

الحليب الذهبي وفوائده الصحية

أولاً:- الكركم يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة

يحتوى علي العديد من الفوائد لأنة يحتوى علي مضادات الأكسدة بكمية عالية كما يعمل علي دعم المناعة والتئام الجروح وأكدت بعض الدراسات إلي أن اتباع الأنظمة الغذائية مع تناول هذا المشروب الغني بمضادات الأكسدة يعمل علي تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.

ثانياً:- معالجة التهاب المفاصل وآلام العظام

تناول هذا المشروب مفيد جداً في معالجة التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل حيث أنة يحتوي علي مواد غذائية مضادة للالتهابات ومسكنة للآلام وتخفيف التورم.

ثالثاً:- تعزيز وظائف المخ

حيث يساعد مزيح لبن جوز الهند مع الكركم علي تجديد الخلايا التالفة والمواد الغذائية به تعمل علي تقوية الذاكرة وتحسين الوظائف الإدراكية.