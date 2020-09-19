وصفات سهلة ومجربة للتخلص من الهالات السوداء بأسرع وقت

من أكثر المشاكل المزعجة التي تقابل العديد من الأشخاص هي مشكلة الهالات السوداء، حيث تعطي مظهر غير لائق وتسبب عدم الثقة للكثير، وهناك عدة طرق للقضاء على تلك المشكلة عن طريق اتباع وصفات طبيعية تعرفي عليها اليوم.

زيت اللوز الحلو للقضاء على الهالات السوداء

نضع كمية مناسبة من زيت اللوز الحلو على مكان الهالات، ويترك طول الليل ثم يغسل في الصباح مع مراعاة عدم لمسه للعين، ونكرر يوميا هذه الوصفة سنلاحظ الفرق من أول استخدام.

زيت الأرغان لعلاج الهالات السوداء

يحتوي زيت الأرغان على فيتامين e المعروف بخصائصه المرطبة للبشرة، نضع الزيت تحت العينين باستخدام أحد الاصابع، نطبطب بلطف على الجلد ولا يشطف، وتكرر الوصفة يوميا قبل النوم.

الحليب للهالات السوداء

يحتوي الحليب على البروتين والأحماض الأمينية التي تساعد على ترطيب البشرة ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح الهالات السوداء، نضع القطنة في الحليب وندلك بلطف تحت العين، وتكرر الوصفة ثلاث أو أربع مرات يوميا، ستلاحظ الفرق من أول إسبوع.

الطماطم لعلاج الهالات السوداء

تحتوي الطماطم على الليكوتين وهي مادة مضادة للأكسدة وتساعد على التخفيف من الهالات السوداء، فقط نحضر حبة طماطم متوسطة الحجم، ونعصر قطرات من الليمون ونحضر رشة من الكركم، مع ملعقتان من دقيق الحمص، نخلط الطماطم ونصفيها ونضيف باقي المكونات، نضعها تحت العين برفق وتترك ربع ساعة ثم تغسل بالماء البارد.