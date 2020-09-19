خلطة الفازلين للقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة 

الفازلين للقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة، من المتعارف عليه أنه لابد من تغير شكل ومعالم البشرة مع مرور الوقت والتقدم في السن، حيث أن كل مرحلة عمرية لها آثارها وشكل معين تحديدًا بالنسبة لبشرة الوجه، فنجد أنه قد ظهرت بعض الخطوط الرفيعة على سبيل المثال في منطقة الجبين وهذا أمر طبيعي يحدث للكثير من النساء والرجال أيضًا، ولكن يتحسن الشكل والمظهر العام للبشرة إذا تم الإعتناء بها بطرق طبيعية بالإضافة إلى المنتجات الطبية الحديثة مثل وصفة الفازلين الذي يساهم بشكل كبير في تنقية الوجه من الشوائب وتخفيف حدة التجاعيد مع الإبتعاد قدر الإمكان عن المكياج ومستحضرات التجميل التي يدخل بها الكثير من المواد الكيميائية، وفي مقالنا اليوم نوضح لكم وصفة من أهم الوصفات التي تترك نتيجة ملحوظة مع الاستخدام المستمر وهي وصفة الفازلين والعسل والبيض وزيت الزيتون أو اللوز. مكونات الوصفة 2 ملعقة من الفازلين

ملعقة من العسل الطبيعي

صفار بيضة واحدة

ملعقة من زيت الزيتون أو من زيت اللوز. مكونات الوصفة خطوات تحضير الوصفة في وعاء عميق وصغير الحجم نضع 2 ملعقة من الفازلين في وعاء به كمية قليلة من الماء الساخن مع مراعاة الاستمرار في التقليب حتى يذوب ويصبح قوامه سائل، وعندما الفازلين سائلاً بعد دقائق نقوم بوضعه في وعاء آخر من وعاء الماء ثم نضيف إليه صفار البيض والزيت والعسل ونقلب مرة أخرى حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

وبعد أن نحصل على خليط كريمي وذات لون موحد فبذلك يصبح لدينا كريم جاهز للخطوط الرفيعة والتجاعيد الخاص بك، يمكنك بعد ذلك استخدامه بلطف على بشرتك مع القيام بحركات تدليك خفيفة ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يتم تنظيف الوجه بمنديل ناعم أو قطعة من القطن النظيف ومع تكرار استخدامه عدة مرات ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقًا وذات لون موحد مع العلم أن أفضل وقت لوضع الكريم هو قبل النوم بساعتين حتى تمتصه البشرة تمامًا. خطوات تحضير الوصفة

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