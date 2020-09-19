تطويل الشعر بأفضل 10 وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه في أسبوع فقط وحل جميع مشاكله

تطويل الشعر بأفضل 10 وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه

سنقدم لكم من خلال مقالنا هذا علي موقعنا ” موقع ثقفني ” كيفية استغلال المكونات الطبيعية في تطويل الشعر وحل جميع مشاكله بعدة وصفات اختري منها ما يناسبك.

وصفة البصل

قومي بإحضار حبة واحدة من البصل كبيرة الحجم، ثم قومي بقسمها الي نصفين، ثم قومي ببشرها وتصفيتها لاستخراج منه العصير، بعد ذلك فرك الشعر به بدءًا من فروة الرأس حتي الأطراف وتترك لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ ، ويكمنك وضع زيت جوز الهند للقضاء علي رائحة البصل الكريهة بشعرك.

تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة بديلة للبصل

وضع 3 حبات من البصل في لتر من الماء ووضعهما علي النار حتي يغلي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم غسل الشعر به وترك الشعر لمدة 15 دقيقة ثم غسله.

وصفة البصل والعسل

المكونات:

ربع كوب من عصير البصل ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي

طريقة التحضير

خلط المكونين مع بعضهما البعض حتي نحصل علي خليط متجانس.

وضع المزيج علي الشعر وفركه جيداً بدايةً من الجذور حتي الأطراف، ثم تركه علي الشعر لمدة 20 دقيقة مع تغطيته بفوطة دافئة.

غسل الشعر بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

وصفة الجاز وزيت الزيتون

المكونات:

5 ملاعق من الجاز 5 ملاعق من زيت الزيتون البكر

طريقة التحضير:

وصفة الجاز والجرجير

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الجاز 3 ملاعق كبيرة من عصير الجرجير المهروس في الخلاط ملعقتين كبيرتين من حمام كريم الشعر

طريقة التحضير:

وصفة قشر الرمان وزيت الزيتون

المكونات:

كمية مناسبة من قشر الرمان ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر

طريقة التحضير:

وضع قشر الرمان في وعاء به كوب ماء ووضعه علي النار ليغلي.

بعد أن يغلي قومي بإزالته من النار واتركيه ليبرد، ثم اخلطيه في الخلاط الكهربائي مع زيت جوز الهند حتي يصبح سائل.

طبقي الخليط علي الشعر واتركيه لمدة ساعة كامله مع تغطيتة الشعر ببلاستيك غذائي، ثم اغسلي شعرك.

فهذه الوصفة رائعة لتطويل الشعر وتكثيفه في وقت قصير وبدون تكاليف

وصفة زيت اللوز وزيت الخروع

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ملعقة كبيرة من زيت الخروع

طريقة التحضير:

وصفة البيض وزيت اللوز وزيت اللافندر

المكونات:

بيضة واحدة ملعقة كبيرة من زيت اللوز قطرات من زيت اللافندر

طريقة التحضير:

خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً، ثم وضعهما علي الشعر ابتدأً من الفروة حتي الأطراف.

ترك الخليط لمدة ساعة علي الأقل، ثم غسل الشعر جيداً.

وصفة العسل وزيت اللوز الحلو

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

وصفة الزبادي والبيض

المكونات:

كوب من الزبادي الخالي من السكر بيضة واحدة يمكن إضافة ملعقة من البيكينج بودر (صودا الخبز)

طريقة التحضير: