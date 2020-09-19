خريطة الوجه الصينية هتقولك اي جزء من جسمك في مشكلة وازاي تعالجيه

الوجه يعتبر مراية الجسم ، وبيديكي فكرة عن اداء جسمك ، الطفح الجلدي, البثور, التغيرات في لون الجلد تعتبر علامات ان في حاجة في الجسم مش مظبوطة ، لان بشرة الوجه حساسة وبالتالي بتعكس اي تغييرات داخلية بشكل اسرع من اجزاء الجسم التانية ، جسم الانسان مجهز بنظام تشخيص طبيعي ، والصينين من الشعوب اللي قدرت تدرس وجه الانسان وتفسر العلامات دي ، والنهاردة هنتعرف من خلال المقال بتاعنا على خريطة الوجه الصينية اللي هتقولك اي جزء من جسمك بيعاني من مشكلة وازاي تعالجيها.

خريطة الوجه الصينية:

خريطة الوجه هي علاج تقليدي بيستخدم في الصين من زمان ، وطريقة العلاج بتقوم على ان الجسم متصل من خلال قنوات الطاقة المعروفة باسم خطوط الطول ، خطوط الطول دي بتنقل الطاقة بين كل اعضاء الجسم ، وخريطة الوجه بتربط مناطق مختلفة من الوجه بالاعضاء الداخلية ، وبالتالي اي حاجة مش مظبوطة على الوش بيكون معناها اختلال التوازن الداخلي ، وده بيساعد ان الحالة تتشخص بسرعة وفي التوقيت الصح ، وده ممكن يمنع الامراض الرئيسية ويحافظ على الصحة العامة.

1- الجبين:

متصل بـ: المثانة, الامعاء الدقيقة

التغييرات اللي بتحصل في الجبهة ممكن تحصل بسبب الاستهلاك المفرط للسكر, الاطعمة الدسمة والمعلبة ، الاطعمة دي بتسبب بطء معدل التمثيل الغذائي في الجسم ، بالاضافة ان اسلوب الحياة الغلط والسهر والاجهاد والقلق هو ارض خصبة للمشكلات دي.

الامعاء بتتأثر بشكل كبير بالجهاز العصبي ، والجهاز العصبي المركزي بيحدد وظيفة الجهاز الهضمي ، الخطوط الافقية العميقة في الجبهة ممكن انها تكون علامة على فرط نشاط الجهاز العصبي وضعف صحة الامعاء ، وبيشير على وجه التحديد لوجود تسريب في الامعاء ، او فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة ، او خلل بكتيري.

العلاج: عشان تعالجي المشكلة دي زودي من اكل الفواكة والخضروات الطازة ، ودخلي في نظامك الغذائي اليومي البروبيوتيك زي الزبادي, الكاكاو الخام ، كمان دخلي نشاط بدني لروتينك اليومي زي اليوجا, التأمل ، ونامي بشكل صح وعدد ساعات كافية.

2- بين الحاجبين:

متصل بـ: الكبد

الكبد مسؤول عن ازالة السموم والهضم ، ولو في فائض من السموم او الاطعمة المصنعة او حتى المشاعر السلبية في الجسم ، ده كله بيظهر بين الحاجبين ، واي مشكلة جلدية بشكل عام بتشير لخلل في الكبد.

العلاج: الكبد بيحتاج لكمية كبيرة من الخضروات الورقية, الكركم, والبروتينات الخالية من الدهون ، استبدلي كل منتجات العناية بالبشرة السامة بمنتجات عضوية وطبيعية ، واتعلمي الاسترخاء والتأمل وقضي وقت في الطبيعة.

3- تحت العيون:

متصل بـ: الكلى

الكلى بتعتني بكل السوائل في الجسم ، يعني المية بتلعب دور كبير جدا هنا ، لان الانتفاخات تحت العيون, الهالات السودا, والجيوب تحت العين بتحصل بسبب الجفاف والاجهاد وقلة النوم.

العلاج: اشربي كمية مية كفاية على مدار اليووم كله ، اتجنبي الافراط في السكر, الكافيين, والملح المكرر ، دخلي الاطعمة الغنية بالمعادن في نظامك الغذائي, حسني دورة نومك, اتخلصي من اي ضغوط عاطفية عندك.

4- الانف:

متصلة بـ: القلب

الجنب الشمال من الانف بيتوافق مع الجنب الشمال من القلب والعكس صحيح ، والرؤوس السودا ممكن انها تبقى علامة على احتقان القلب ، والاحمرار في الانف ممكن يكون علامة على مشاكل السكر وضغط الدم.

العلاج: اولا وقبل اي حاجة ، تقدري تعالجي قلبك عن طريق التخلص من الحزن, الغضب, التوتر ومن خلال التسامح ، والنقطة التانية اللي تركزي عليها هو الكوليسترول ، تقدري تخفضي مستويات الكوليسترول عن طريق خفض السكر وتناول الكربوهيدرات المكررة ، وتقدري تقللي الالتهاب عن طريق تناول الاطعمة الغنية باحماض اوميجا 3 الدهنية ، ومافيش بديل من 30 دقيقة يوميا لتمارين القلب والاوعية الدموية “تمارين الكارديو”.

5- الخدود:

متصلة بـ: المعدة والطحال

المعدة والطحال بيفرزوا انزيمات بتساعد على تكسير الطعام لاستخراج العناصر الغذائية الضرورية ، الطحال يعتبر مرشح للدم ، والخدود الحمرا هي علامة على التهاب في المعدة.

العلاج: خلي نظامك الغذائي غني بالالياف واللحوم الخالية من الدهون وحافظي على رطوبتك ، اتجنبي التدخين والافراط في تناول الكافيين.

6- الفم والدقن:

متصلين بـ: القولون والمعدة

تقرحات الفم ممكن تكون علامة على سخونة المعدة او وجود تقرحات في المعدة ، قللي من استهلاكك للتوابل, الاطعمة الباردة, السكر, الدهون, والكافيين.

العلاج: تناول الطعام الدافيء والمطبوخ ، دخلي في نظامك الغذائي جل صبار الالوفيرا, وبذور الشيا.

7- الفك والرقبة:

متصلين بـ: الهرمونات

زيادة تناول الملح والكافيين وعدم شرب مية كفاية ممكن انه يأدي لاختلال التوازن الهرموني ، والدقن في الغالب هي المكان اللي بيظهر فيه علامات الاختلال الهرموني ، وده معناه انك ممكن تلاقي ظهور حبوب وتهيج في المنطقة دي وقت الدورة الشهرية.

العلاج: تقليل الملح والكافيين ممكن انه يأدي لاصلاح اي اختلال هرموني بسيط ، كمان تقليل التوتر قدر الامكان ، والنوم كفاية وممارسة الرياضة ممكن انه يساعد على علاج البقع حوالين المنطقة دي.

دلوقتي بعد ما عرفتي خريطة الوجه الصينية ومعناها ، روحي بصي في المرايا واكتشفي اللي مكتوب على وشك واعرفي اذا كنتي بتعاني من مشكلة ولا لا عشان تقدري تعالجيها بشكل اسرع.

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