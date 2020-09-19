ماهو بروتين مصل اللبن وما فوائده الصحية

بروتين مصل اللين هو سائل ينتج أثناء عملية تحويل الألبان إلى جبن، ويأتي بروتين مصل اللبن ويباع على هيئة بودرة مجففة، ويعرف عن بروتين مصل اللبن أنه مكمل غذائي يستهلكه الرياضيين بشكل كبير، إلا أن له فوائد عدة أوردها موقع "كل يوم معلومة طبية"، وهي:

فوائد بروتين مصل اللبن:

رفع وتعزيز مناعة الجسم.

وقاية الجسم من ارتفاع الدهون الثلاثية، وأيضا ارتفاع الكوليسترول الضار، ويساهم في رفع الكوليسترول الجيد.

يمنح الجسم طاقة ونشاط.

المساعدة في فقدان الوزن.

الأحماض الأمينية في بروتين مصل اللبن لتقوم بإصلاح العظام والعضلات.

تقوية العضلات وزيادة كتلتها.

المساعد في علاج السرطان.

بروتين مصل اللبن غني بالأحماض الأمينية وبالتالي يساهم في الوقاية من أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية.

زيادة مستويات مضادات الأكسدة في الجسم ومنها الجلوتاثيون.

يقي من الإصابة بالأمراض المناعية.

يساعد على الاستشفاء السريع نتيجة التمارين الرياضية القوية.

يمكن لبروتين مصل اللبن أن يساهم في الوقاية من مرض السكري.

مصادر بروتين مصل اللبن وطرق استخدامه:

يأتي بروتين مصل اللبن على هيئة بوردة مجففة ويباع تحت علامات تجارية متعددة، ولا يمكن الحصول عليه طبيعيًا.

يمكن تناول بروتين مصل اللبن بخلطه مع الماء وشربه بعد التمارين الرياضية.

يمكن تناول بروتين مصل اللبن بإضافة إلى أي وجبات يومية بمقدار يحسب تبعا للعمر و الوزن من قبل استشار تغذية متخصص.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.