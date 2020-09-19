عرض صحي يصيب المتعافين من كورونا.. ماهو؟

لمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا أعراض عدة تبدأ منذ الإصابة به وتنتهي بالشفاء منه خلال فترة متوسطها أربعة عشر يوما، تزيد حسب الحالة وتبعا لعدد من العوامل، إلا أن العلماء مؤخرا لاحظوا أن هنالك أعراض تستمر مثل فقدان حاسة الشم و لتذوق، وأعراض تبدأ بعد الشفاء وهي التعب والإرهاق، كما جاء في الدراسة التالية:

عرض التعافي من كورونا:

تُظهر الأبحاث التي تم تقديمها في مؤتمر ESCMID حول مرض فيروس كورونا، أن التعب المستمر يحدث في أكثر من نصف المرضى الذين تعافوا من كورونا، بغض النظر عن خطورة الإصابة.

تفاصيل الدراسة:

استخدم المؤلفون مقياسًا شائعًا لتحديد التعب لدى المرضى المتعافين ، يسمى مقياس شلدر للتعب (CFQ-11)، كما نظروا أيضًا في شدة العدوى الأولية للمريض (مثل الحاجة للقبول ، والعناية المركزة / الحرجة) ، وكذلك الحالات الموجودة مسبقًا بما في ذلك الاكتئاب، كما نظروا أيضًا في علامات مختلفة لتنشيط المناعة .

شملت الدراسة 128 مشاركًا (متوسط ​​العمر 50 عامًا ؛ 54٪ إناث) تم تجنيدهم على التوالي بمتوسط ​​10 أسابيع بعد الشفاء. وأبلغ أكثر من النصف عن إجهاد مستمر في هذه المرحلة.

نتيجة الدراسة:

لم يكن هناك ارتباط بين شدة كورونا (الحاجة إلى دخول المرضى الداخليين أو الأكسجين الإضافي أو الرعاية الحرجة) والإرهاق بعد كورونا، بالإضافة إلى ذلك كان ثلثي أولئك الذين يعانون من التعب المستمر (67٪) كانوا من النساء، في حين أن شخصًا واحدًا فقط من أصل 61 شخصًا (1.6٪) كانوا بدون إرهاق وكان لديه تاريخ من القلق أو الاكتئاب ، كانت هذه النسبة 13.4٪ (9/67) في أولئك الذين يعانون من التعب المستمر.