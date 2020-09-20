يعد التهاب المفاصل من الامراض الالتهابية التي يمكن ان تصيب الركبتين، ومفاصل كف اليد، او قسماً من العمود الفقري.

واكثر انواع التهاب المفاصل شيوعاً دوت الخليج التهاب المفاصل الروماتويدي، والفصال العظمي ، ويعد الوجع والتيبس او قساوة المفاصل من الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل.

هناك انواع اخرى من التهاب المقاصل اقل انتشاراً، وقد تحدث نتيجة مشاكل طبية اخرى وتصيب اجزاء اخرى من الجسم مثل مرض الذئبة الذي قد يصيب الكلى والرئتين والفاصل، ومرض الصداف وهو مرض جلدي لكن قد يؤثر على المفاصل كذلك.

اعراض التهاب المفاصل

اضافة للوجع والتبس، يمكن لالتهاب المفاصل ان يسبب الاحمرار والانتفاخ وهبوط في مدى الحركة.

فيما أن انواعاً محددة من التهابات المفاصل قد تسبب اعراضاً تؤثر على اعضاء اخرى في الجسم مثل:

• ارتفاع درجة حرارة الجسم.

• التعب وخسارة الوزن.

• الطفح وجفاف العينين والفم.

• مشاكل التنفس.

ويمكن لبعض الاطعمة التي نتناولها ان تؤثر بشكل سلبي على صحة المفاصل وتؤدي لالتهابها، وهو ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم.

اطعمة تزيد من خطر التهاب المفاصل

يشير موقع "ويب طب" لمجموعة من الاطعمة التي يمكن ان تزيد خطر التهاب المفاصل، وبالتالي ينصح من يعانون من هذا المرض تجنب هذه الاطعمة:

• أحماض أوميغا 6 الدهنية: مثل زيت الذرة، والفول السوداني، وبذور عباد الشمس، وزيت الصويا دوت الخليج اطعمة صحية يمكن تناولها بكميات صغيرة من وقت لآخر. لكن الافراط في استهلاك هذه الاطعمة يمكن ان يؤدي للاصابة بالتهاب المفاصل.

• الكربوهيدرات المكررة: تحوي منتجات الدقيق الابيض كالخبز الابيض، والمعكرونة، والمقرمشات على الكثير من الكربوهيدرات المكررة المعروفة أيضاً بالحبوب المكررة.

ويمكن ان يسبب تناول هذه الاطعمة بارتفاع جلوكوز الدم، وهو ما يزيد خطر الاصابة بالالتهابات في الجسم بما فيها التهاب المفاصل.

• منتجات الألبان: ان البروتين الموجود في منتجات الالبان قد يسبب الحساسية عند بعض الأشخاص، والإصابة بالام التهاب المفاصل نتيجة تهيج الأنسجة حول المفاصل.

ويمكن الحصول على البروتين النباتي الموجود في الخضروات، مثل السبانخ، والمكسرات، وجبنة لتوفو، والفاصوليا، والعدس، عوضاً عن البروتين الموجود في اللحوم ومنتجات الألبان.

• اللحوم الحمراء: دوت الخليج اطعمة غنية بالدهون المشبعة التي قد تتسبب بارتفاع الكوليسترول والالتهابات في الجسم. كما ان اللحوم الحمراء غنية بالمنتجات النهائية لعملية ارتباط السكر بالبروتين المتقدمة (AGEs)، وهي منتجات تحفز نمو الالتهابات في الجسم، خاصة عند شويها أو قليها او تحميصها.

• الاطعمة المصنعة: مثل المخبوزات والوجبات الجاهزة والمعلبات، تحتوي على دهون متحولة او زيوت مهدرجة جزئياً، وهي مواد يمكن ان الى زيادة التهاب المفاصل.

• المواد الحافظة والملح: إن الكثير من المواد الغذائية تحوي الكثير من المواد الحافظة والملح بهدف المساعدة في تخزين هذه المواد لمدة اطول. واستهلاك هذه الاطعمة يمكن ان يزيد خطر الاصابة بالتهاب المفاصل اضافة الى مشاكل ضغط الدم.

لذا يجب التنبه لوجود هذه المواد في الاطعمة التي تتسوقين، من خلال قراءة الملصقات بإمعان.

• التبغ والكحول: من العناصر المضرة بالصحة والتي تسبب العديد من المشاكل الصحية، منها التهاب المفاصل. والمعروف ان التدخين يزيد خطر الاصابة ب التهاب المفاصل الروماتويدي، فيما الكحول تزيد من خطر الاصابة بالنقرس.