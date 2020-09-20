قشر البطيخ له فوائد مذهلة خاصة للرجال لن ترميها بعد اليوم

القشر البطيخ ذو القشرة الخضراء هو الجزء الذي نرميه بعد تناول البطيخ الأحمر، لكن القشر الذي نرميه هذا هو أهم ما في البطيخة نتيجة احتوائه على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين B6 وفيتامين C وفيتامين A و بعض العناصر الغذائية مثل الزنك والبوتاسيوم بالإضافة إلى بعض المواد المضادة للأكسدة. فوائد قشر البطيخ يحمي الجسم من خطر الإصابة بمرض السرطان نتيجة احتوائه على مواد مضادة للأكسدة وعلى مادة الليكوبين تقوم بالقضاء على الأورام.

يساعد على فقدان الوزن بشكل منتظم وصحي بسبب احتوائه على كمية وفيرة من الألياف الطبيعية التي تعطي الإحساس بالشبع فيجعلك تتناول كميات أقل من الأطعمة.

يقوم أيضاً بزيادة الرغبة الزوجية بشكل قوي عند الرجال لأنه يحتوي على كمية مناسبة من الأحماض الأمينية التي لها دور كبير في تنشيط الدورة الدموية في الجسم فيساعد على ضخ الدم إلى جميع الأعضاء.

يحتوي قشر البطيخ على بعض الأملاح المعدنية والفيتامينات التي تعمل على تفتيح بشرة الوجه والحفظ عليها من الجفاف، قم بطحن قشر البطيخ وقومي بوضعه على وجهك لمدة نصف ساعة يومياً لمدة أسبوعين للحصول على نتيجة ممتازة. فوائد قشر البطيخ يعتبر قشر البطيخ مدر للبول بشكل قوي مما يؤثر على الجسم في خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي.

يحتوي على مادة الفلافونويدات التي تساعد على التقليل من صبغات وشيخوخة الجلد والحفاظ على جمال الجلد.

الطبقة البيضاء الفاصلة بين لب البطيخ الأحمر والقشور الخضراء تحتوي على كمية وفيرة من فيتامين سي التي تقوم بتقوية المناعة عن طريق إنتاج المزيد من خلايا كرت الدم البيضاء وهي أساس جهاز المنعة لموجهة بعض الالتهابات والأمراض.

تناول الطبقة البيضاء في الصباح يقلل من الإحساس بالغثيان وارتجاع المرئ. طريقة تناول قشر البطيخ يمكنك فرم الكمية المناسبة التي تريدها بعد غسلها جيداً أو ضربه في الخلاط مع أضافه بعض قطع الفواكه مع العصير وكمية مناسبة من السكر، فلا يمكنك تناول قشر البطيخ على حالته لصعوبة تذوقه وصلابته.

يمكنك بشره وأضافته على السلطات مع إضافة معلقة من عسل النحل لمنع مرارة القشر. طريقة تناول قشر البطيخ

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