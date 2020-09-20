خلطة الترمس تبيض الجسم كله والوجه حتي لو سواد جسمك زي الفحم

الترمس من البقوليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والأغلبية يستخدمونه في أغراض الطبخ والغذاء، ويجهلون دوره الفعال في تجديد خلايا البشرة والحفاظ على نضارتها وصفاء لونها، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

تفتيح البشرة

يعمل الترمس على مقاومة علامات التقدم بالعمر من خلال محاربته للجذور الحرة وذلك بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة كما يعمل على ترطيب بشرة الوجه، بالإضافة إلى قدرته على تخلص البشرة من خلايا الجلد الميتة، وذلك لأن الترمس من المواد الغنية بالفيتامينات والمعادن، لو دور كبير في تفتيح البشرة والتخلص من هالات تحت العين، والبقع السمراء بالوجه.

تبييض الجسم

أولًا: الترمس والعسل في إناء نقوم بمزج كميات متساوية من مطحون الترمس، والعسل الأبيض، والزبادي، ثم نقوم بمزج المكونات جيدًا للحصول على قوام كريمي، قومي بوضع المزيج على الوجه، واتركيه مدة ثلث ساعة ومن ثم قومي بشطف الوجه بالماء الدافئ، تكرر الوصفة بشكل روتيني مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج طيبة من المرة الأولى.

تفتيح المناطق الحساسة

في بولة صغيرة قومي بوضع ملعقة كبيرة من مطحون الترمس ثم أضيفي إليه ملعقة صغيرة من زيت اللوز، وملعقة كبيرة من السكر البني، تمزج جيدًا المكونات ثم يتم توزيعها على البشرة وتترك لمدة خمسة عشر دقيقة ومن ثم يتم فرك الوجه بالاسكرب ثم شطف الوجه بالماء الدافئ، تكرر الوصفة مرة أسبوعيًا للتخلص من خلايا الجلد الفاسدة ويعمل على تفتيح البشرة.