أقوى وصفة هندية لتكثيف و تطويل الشعر و إيقاف تساقطه من أول مرة

الشعر الطويل والناعم هو حلم البنات في مختلف أعمارهم، وأيضًا الشباب منهم من يتمنى أن يمتلك شعر طويل، ورغم وجود العديد من المستحضرات العلاجية التي تعمل على زيادة طول الشعر، ولكن الجميع يبحثوا عن بديل طبيعي يمنحهم شعر طويل وناعم وهذا ما نتعرف عليه في مقالنا.

تطويل الشعر

أولًا: الروز ماري يعتبر من أكثر الأعشاب المفيدة للشعر بفضل احتوائه على عنصري السيليكا والكبريت بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي يتميز بها، والتي تعمل على تحفيز فروة الرأس وتساعد في نموه.

تطبيق وصفة الروزماري واستخدامها في إناء به لتر من الماء المغلي نضع ربع كوب من أوراق الروز ماري ثم نغطي الوعاء ونتركه جانبًا حتى يصبح دافئًا بعد غسل الشعر نقوم بشطفه بشكل نهائي بمنقوع الروز ماري ،تكرر الوصفة بشكل مستمر يعمل على زيادة طول الشعر بسرعة وبشكل فعال.

تكثيف الشعر

ثانيًا: عشب الجنسنج يعد الجنسنج من الأعشاب الفعالة في زيادة طول الشعر وتعمل على تحسين الحالة الصحية له وصفة الجنسنج وطريقة استخدامها في وعاء على النار يتم وضع ملعقة كبيرة من عشب الجينسينج مع مقدار كوب من زيت جوز الهند أو يمكن استبدله بزيت الزيتون.

العناية بالشعر

وبعد أن يمتزجوا جيدًا ويصبح الزيت دافئًا نترك المزيج لمدة ساعة جانبًا ثم يتم تصفيته، ويستخدم المزيج عن طريق عمل مساج لفروة الرأس جيدًا وتدليكها من جذور الشعر لأطرافه، ثم نوزع من المزيج على بصيلات الشعر كاملة ونترك المزيج لمدة ثلاثون دقيقة. ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر وشامبو صحي يتم حفظ باقي المزيج في وعاء محكم الغلق لاستخدامه في المرات القادمة تكرر الوصفة من مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا للحصول على نتائج طيبة وملحوظة.