فوائد الجوز الصحية عديدة ومذهلة

مع قدوم فصل الخريف ونسماته الباردة والمنعشة التي ينتظرها الكثيرون ممن ضاقوا ذرعاص بالصيف وحرارته اللاهبة، ينتظر آخرون مواسم الخريف الغنية بالخضروات والفواكه والمكسرات وغيرها من المواد الغذائية التي يتصف بها هذا الفصل.

ومن اشهر مواسم الخريف، الجوز الاخضر الذي يحمل فائدة صحية كبيرة. وعادة ما يقوم المزارعون بقطف الجوز الاخضر وتجفيفه ليتحول الى الجوز الذي اعتدنا على تناولها واضافته لمختلف اطباق الطعام.

وفضلاً عن المذاق الرائع الذي نحصل عليه من الجوز، فإن له فوائد صحية جمة نتعرف عليها سوياً في مقالة اليوم.

فوائد الجوز الصحية

يشير موقع "ويب طب" لامكانية تناول الجوز اما محمصاً او نيئاً او مملحاً او خالياً من الملح. وهو ذو قيمة غذائية عالية نظراً لمحتواه العالي من الدهون والبروتين والكربوهيدرات والالياف واحماض اوميغا 3 والمعادة والفيتامينات.

ويحتوي الجوز على النحاس الضروري لصحة القلب والعظام والأعصاب وجهاز المناعة، وحمض الفوليك الهام لمنع العيوب الخلقية لدى الأجنة أثناء الحمل. اضافة الى الفوسفور الضروري للعديد من وظائف الجسم الحيوية، والمنغيز، وفيتامين ب6 الضروري لجهاز المناعة والاعصاب، وفيتامين اي الذي يحتوي الجوز على نوع خاص منه.

ومن فوائد الجوز الصحية العديدة والمذهلة:

• تعزيز صحة القلب: إذ ان الاحماض الدهنية التي يحويها الجوز، تعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض جهاز الدوران والجلطات.

• مكافحة السرطان: بحسب الدراسات والابحاث، يمتاز الجوز بقدرة كبيرة على محاربة نمو وتكاثر الخلايا السرطانية، بسبب غناه بأحماض أوميغا 3 والعديد من أنواع مضادات الأكسدة الهامة.

وتحدثت دراسات مبدئية عن قدرة الجوز على مكافحة الخلايا السرطانية بشكل خاص في سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس.

• تقوية صحة الدماغ: إن نظرنا ملياً الى الجوز من الداخل، سنجد أن شكله يشبه شكل الدماغ بصورة كبيرة. وليس مستغرباً هذا التشابه عند العلم ان احماض أوميغا 3 الدهنية في الجوز تساعد على تعزيز وتحسين وظائف الدماغ، كما أن تناول أحماض أوميغا 3 مع اليود يسهم بشكل خاص في تقوية الدماغ والحماية من أمراض الخرف والصرع.

• تحسين صحة العظام: وهي خاصية مميزة للجوز نظراً لغناه بالنحاس، والذي يرتبط نقصه عادة بانخفاض كثافة العظام وتزايد خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام.

كما للنحاس دور بارز في الحفاظ على مستويات الكولاجين والإيلاستين الضرورية لبنية الأنسجة والعظام.

كذلك يحتوي الجوز على المنغنيز الذي يكافح هشاشة العظام في حال تناوله مع كمية كافية من الكالسيوم والنحاس. والمغنيسيوم الذي يقوي العظام ويدخل كمكون هام في تشكيل العظام من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم.

• انقاص الوزن: بحسب الدراسات، فإن تناول الجوز يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية اثناء الراحة. واثبتت دراسات عدة ان تناول الجوز بانتظام، يسهم في رفع معدل خسارة الوزن بصورة واضحة، خصوصاً ان الجوز يعزز الشعور بالشبع لوقت طويل.

كما أن محتوى الجوز من المنغنيز والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيون والزنك، يجعله ذو قدرة عالية على تحسين وتسريع عمليات الايض في الجسم.

• تنظيف الجهاز الهضمي: يعد الجوز من الاطعمة الاكثر قدرة على تنظيف الجهاز الهضمي وتخليص الجسم من السموم والفضلات العالقة في القناة الهاضمة عموماً، كما يساعد أيضاً على علاج الإمساك.

• تعزيز خصوبة الرجل: يسهم الجوز في تفعيل الصحة الانجابية عند الرجال من خلال تحسين جودة الحيوانات المنوية وكميتها وسرعتها وقدرتها على الحركة.

• تقوية الشعر: للجوز قدرة فائقة على تحسين وتقوية الشعور من البصيلات نزولاً لاطراف الشعر. وهو من الاطعمة السحرية التي تحافظ على نظافة فروة الرأس والتخلص من القشرة المزعجة، كما يعزز زيادة كثافة الشعر وطوله بشكل عام.