6 خطوات هتساعدك تتخلصي من اي عادة سيئة واستبدالها بعادة تانية افضل

علماء النفس بيقولوا انه ممكن كسر اي عادة سيئة ، ولكن هتسألي نفسك ازاي تبدأي الخطوة الاولى في التغيير ده ، وتبقي افضل ، وازاي متستسلميش وانتي في نص الطريق وبتتعملي ممارسة عادة صحية؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض من خلال السطور الجايه ، هنقولك ازاي تتخلصي من العادات السيئة ، وتبقي نسخة افضل من نفسك.

ازاي تتخلصي من العادات السيئة:

1- الخطوة 1: خليكي صادقة مع نفسك

علماء النفس بيقولوا كل ما كنتي صادقة مع نفسك بخصوص عاداتك السيئة ، زادت احتمالية تغييرها ، والاشخاص القريبين منك واللي مهتمين لامرك ممكن يبقوا مرايتك ويقدمولك ملاحظات حوالين اذا انتي بتعاني فعلا من مشكلة ولا لا ، فلو انتي عرفتي ان عندك بالفعل عادة سيئة ، فدي تعتبر الخطوة الاولى ، وهتبقي كسرتي الجدار النفسي وتقدري تتنقلي للخطوة التانية.

2- الخطوة 2: جمع البيانات وكتابتها

في دكتور نفساني بيقترح انك تحللي عادتك بنفسك ، ممكن على سبيل المثال تبدأي بكتابة يومياتك الخاصة ، ممكن تبدأي بتغيير الحاجات البسيطة زي مثلا عادة طقطقة الصوابع او قضم الاظافر ، ابدأي دوني بعض الملاحظات عن العادة دي ، وحددي حاجات زي مثلا ايه المشاعر اللي بتدفعك انك تعملي العادة دي ، وامتى بدأتي تعمليها ، والايجابيات والسلبيات منها ، بالطريقة دي هتبقي اكتر وعي بعادتك السيئة.

اجمعي البيانات دي لمدة اسبوع على الاقل ، وببطء ، هتقدري تفهمي اكتر ايه الحاجات اللي بتخليكي تعملي العادة السيئة دي ، سواء كان الشعور بالقلق او الملل او غيرها من الاسباب.

3- الخطوة 3: التلاعب بعاداتك القديمة السيئة

على سبيل المثال ، اكتشفتي ان عندك عادة سيئة هي التأخير ، ولكن انتي حللتي انك لما بتتأخري بتحصلي على اهتمام اكتر لما تكوني اخر واحدة بتدخلي الاجتماع وبتستمعي بالاثارة اللي بتحصل من ده ، ببساطة العادة السيئة دي بتديكي بعض الادرينالين وبتخلي حياتك اقل ملل وفيها مغامرة واثارة اكتر ، وده بيخليكي تستمري في ممارسة العادة السيئة.

حاولي انك تحصلي على نفس الرضا ده بتجربة شيء صحي ، ممكن يكون في شكل تمرين بدني ، حاولي انك تعملي حاجة لطيفة وكويسة تديكي نفس المشاعر لحياتك بدل العادة السيئة القديمة.

4- الخطوة 4: خليكي واقعية ومتستعجليش

في احتمال كبير بانك كنتي عايشة مع عاداتك القديمة لسنين ، والافضل انك متطلبيش الكتير من نفسك او تحملي نفسك فوق طاقتها ، زي مثلا انك تبقي عايزة تتغيري في اسبوع واحد بس ، متجهديش نفسك حاولي انك تستمتعي بعملية التغيير ، وحددي هدف معقول وواقعي.

لو مثلا انتي بتتأخري طول الوقت وغالبا بتتأخري نص ساعة ، فحددي هدف مبدئيا للتأخير لمدة 10 دقايق ، وبعدين خليها اقل واقل ببطء كل اسبوع بالتدريج.

5- الخطوة 5: استخدمي تطبيق يساعدك

في بعض التطبيقات المفيدة اللي ممكن تساعدك في تسجيل النتايج بتاعتك ، على سبيل المثال ، في تطبيقات للتحكم في الوزن او مراقبة نومك ، التطبيقات دي هتساعدك في قياس نجاحك لحد ما تلاقي نفسك وصلتي لارقام حقيقية ونتايج ملحوظة ، ودليل انك بتقومي بعمل كويس وماشية صح.

وفي احتمال كمان انك ممكن تحسي باحباط والم من كسر او تغيير عادة قديمة ، وبسعادة اقل من بدء عادة صحية ، ده يعتبر كويس مش وحش ، سجليه في يومياتك ، وممكن تحتاجي لاعادة التفكير في نظام المكافآت الخاص بيكي عشان تزودي متعة الموضوع ، بعد ما تتوقفي عن الالم والاحباط من فقدان عادتك السيئة ، هتبقي مستعدة للانتقال للخطوة اللي بعد كده.

6- الخطوة 6: دوري عن دعم اضافي

اتواصلي مع عيلتك, اصحابك, او اي شخص قريب منك واطلبي دعم اضافي ، على سبيل المثال ، من الاسهل دايما انك تخسري وزنك مع صديق يشجعك ، كل اللي عليكي انكوا تتفقوا على دعم بعض ، مثلا ممكن تطلبي من مامتك او صاحبتك تصحيكي الصبح لو دايما بتتأخري على الشغل او الجامعة.

وتقدري كمان تروحي جيم عشان يكون في مدرب يتابع معاكي يشجعك ويدعمك اكتر انك تروحي او تتعرفي على حد هناك وتدعموا بعض ، ويبقى في تشجيع انك تروحي وتتابعي ويديكي تحفيز اضافي.

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