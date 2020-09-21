فوائد شاي الكركم الصحية، قد لا يمكن حصرها حيث يحتوي الكركم على مجموعة من العناصر الغذائية والكيميائية التي تفيد الجسم في جوانب مختلفة، وكثير من المواقع الطبية أوردت فوائده وحثت على شربه باستمرار، وعن فوائده جمعنا لكم أهمها وهي:

فوائد شاي الكركم الصحية:

شاي الكركم غني بمضادات للالتهابات وللفطريات والفيروسات والبكتيريا وبالتالي فهو يقي من كل الأمراض التي تسببها.

يحتوي الكركم على فيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين ب وكلها فيتامينات تعزز مناعة الجسم.

الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم في شاي الكركم تقوي الدم وتنشط الدورة الدموية وتفيد العظام والعضلات.

شاي الكركم يعمل على تسكين الآلام وتخدير مواضع الألم.

العناصر الغذائية في الكركم تساهم في الوقاية من السمنة وتساعد على حرق الدهون.

يقي الكركم من الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

يعمل الكركم على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويقي من ارتفاع ضغط الدم.

مضادات الأكسدة في الكركم تقي من أمراض السرطان.

شرب شاي الكركم باستمرار يقي من مرض ألزهايمر.

شاي الكركم يعالج آلام المفاصل ويقي من التهاباتها.

يقلل شاي الكركم من ظهور حب الشباب ويحسن البشرة بسبب احتواءه على فيتامين سي.

مفيد لصحة الرئتين ويقي من ضيق التنفس.

يساعد الكركم على تنقية الكبد و الكلى من السموم.

طريقة إعداد شاي الكركم:

شاي الكركم عبارة عن مزج الماء بالكركم وتسخين المزيج على النار حتى الغليان، ولكن يمكن إضافة كثير من المكونات التي تحسن الطعم أو تزيد الفوائد مثل: الزنجبيل، الفلفل الأسود، الحليب، ماء جوز الهند، العسل.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.