أعراض التهاب المعدة الفيروسي وطرق علاجه و الوقاية منه، تتلخص في كونه التهاب فيروسي يصيب المعدة والأمعاء معًا، ويسبب مرض يطلق عليه إنفلونزا المعدة، ويعرف من أعراضه التي تصيب المريض، ويحتاج إلى تشخيص دقيق لتفادي المضاعفات.

أعراض التهاب المعدة الفيروسي:

ذكر موقع "مايو كلينك: مجموعة من الأعراض التي تظهر عند الإصابة بالتهاب المعدة الفيروسي، وتختلف في حدتها تبعا لمدى الإصابة، وهي:

ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

اضطرابات في الإخراج وتكرار حدوث إسهال مائي غير دموي.

ألم وتقلصات في البطن

الغثيان أو القَيء.

آلام في العضلات.

صداع عرضي.

أسباب وعوامل الإصابة بالتهاب المعدة الفيروسي:

العدوى بفيروس النوروفيروس وهو الأكثر شيوعًا وينتقل إلى الإنسان من خلال الأطعمة.

العدوى بالفيروسية العجلية وهي شائعة لدى الأطفال أكثر من البالغين.

كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المعدة الفيروسي.

الأطفال معرضين للإصابة بالتهاب المعدة الفيروسي بسبب المراكز والمدارس التعليمية.

التجمعات العائلية أو تجمعات الطوائف أو سكان المنطقة الواحدة، حيث يرفع ذلك من نسبة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

المصابين بضعف المناعة لأسباب صحية.

طرق علاج التهاب المعدة الفيروسي والوقاية منه:

بما أن التهاب المعدة الفيروسي فهو يزول خلال عشرة أيام من تاريخ الإصابة، وليس هنالك علاج مباشر فعال، وينصح الأطباء بالتالي:

شرب السوائل بكثرة ويمكن مص مكعبات الثلج في حال عدم القدرة على شرب سوائل كافية.

إتباع نظام حياة صحي من حيث النظام الغذائي و النشاط البدني.

الراحة الكافية و النوم الجيد.

غسل اليدين و العناية بالنظافة الشخصية.

عدم مشاركة الآخرين أي أدوات شخصية.

تناول المسكنات الطبية التي تساعد في السيطرة على الأعراض وتقلل من حدتها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.