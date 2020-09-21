وصفات لتنعيم الشعر وعلاج تساقط الشعر بمكونات طبيعية متوفرة في كل بيت؛ فكثير من السيدات والفتيات تعاني من تساقط الشعر بكثافة رهيبة ، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا علاج تساقط الشعر بوصفات طبيعية ووصفات لتنعيم الشعر أيضاً في المنزل بدون الحاجه للذهاب الي عيادات أو صالونات تجميلية بطرق غير مكلفة بما في ذلك اختصار للوقت والمال. وصفات لتنعيم الشعر في المنزل وصفات لتنعيم الشعر في المنزل المكونات: القرفة: القرفة تنعم الشعر بطريقة سريعة، لذا تستخدم في معظم طرق تنعيم الشعر سواء في الوصفات أو غيرها، تقضي علي القشرة الموجودة في فروة الرأس، تساعد في تطويل الشعر في فترة زمنية قليلة، تخلص الشعر من مشكلة تقصفه، تعتبر علاج تساقط الشعر، لأنها تحد من تساقط الشعر بطريقة فعالة. العسل: العسل مرطب للشعر، كما يحفزه علي النمو بطريقة سريعة، يقوي بصيلات الشعر، كما يساهم في علاج تساقط الشعر، ويستخدم في وصفات لتنعيم الشعر. الحليب ( اللبن ): الحليب يعزز نمو الشعر، ويقوي البصيلات ويساهم في علاج تساقط الشعر بطريقة سريعة، ويستخدم في طرق تنعيم الشعر. المقادير: ملعقتين كبيرتين من القرفة ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي ملعقتين كبيرتين من الحليب ( اللبن ) طريقة التحضير: في اناء مناسب، نضع ملعقتين القرفة مع ملعقتين الحليب ومزجهما معاً حتي يصبح خليط متجانس، ثم نُضيف ملعقة العسل اليهم.

الاستمرار في التقليب حتي يندمجا جيداً، ثم تطبيقه علي الشعر من الجذور الي الأطراف.

ترك الخليط علي الشعر لمدة 60 دقيقة ( ساعة تقريباً )، ثم غسل الرأس بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

ترطيب الشعر بعد الوصفة بقليل من زيت الزيتون. علاج تساقط الشعر بوصفة طبيعية علاج تساقط الشعر بوصفة طبيعية المكونات: ملعقة كبيرة من القرفة ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون طريقة التحضير: خلط ملعقة القرفة مع ملعقة العسل مع بعضهما البعض حتي يصبح خليط متجانس.

اضافة زيت الزيتون مع الاستمرار في التقليب الجيد لمدة دقيقة.

وضع الخليط علي جذور الشعر حتي الأطراف وفركه جيداً لمدة دقيقتين.

تغطية الشعر باستخدام فوطة دافئة أو بلاستيك غذائي.

ترك الخليط علي الشعر لمدة 30 دقيقة.

غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الاعتيادي، ثم الماء البارد. نصائخ للعناية بالشعر عدم الافراط في غسل الشعر، كما يجب أيضاً عدم إهمال غسله.

اختاري شامبو مناسب لنوعية شعرك، كما يجب عدم الافراط في غسل الشعر بالشامبو.

تغير نوع الشامبو كل ستة أشهر علي الأقل.

داومي علي عمل حمام زيت لشعرك واستخدمي الزيوت المفيدة للشهر كزيت الزيتون، زيت الخروع، زيت جوز الهند، زيت الثوم.

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