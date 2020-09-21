طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة بصوص البافلو علي طريقة المطاعم

طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة وجبة لذيذة ومفضلة لدى جميع أفراد الأسرة و تتميز طريقة تحضر أجنحة الدجاج الحارة بصوص البافلو اليوم بنكهتها المميزة و سرعتها في النضج ولا تأخذ الكثير من الوقت و المجهود و عادةً ما تلجأ كل سيدة إلي إعداد الأجنحة في الشوربة لعدم وجود الكثير من اللحم و لكن تلك الوصفة ستجعل من الأجنحة الوجبة المفضلة لديك و لدى أطفالك.

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واحد كيلو من أجنحة الدجاج.

3/4 كوب من الدقيق.

واحد فنجان من الكاتشب الحار أو الصلصة الحارة.

نصف كوب صوص البافلو.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الفلفل الحار.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف كوب زبدة.

1 ملعقة من الصويا صوص.

ربع ملعقة من العسل.

طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة بصوص البافلو و مكوناتها

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نقوم بإحضار صينية و نقوم بتغليفها بورق الفويل أو ورق الخب و نقوم بدهنها بأي مادة دهنية مفضله لديكم.

نحضر كيس و نضع فيه الدقيق مع الفلفل الحار مع مسحوق الثوم مع اجنحه الدجاج و يقلب المزيج جيداً حتى تتغلف جميع الأجنحة بالخليط السابق.

نخرج الأجنحة و نضعها علي الصينية ثم نضعها ترتاح في الثلاجة لمدة ساعه كاملة.

يسخن الفرن علي درجة حرارة 400 .

في وعاء صغير نضع الزبدة المذابة مع الصلصة الحارة مع صوص البافلو و باقي المكونات و يتم خلطهم جيداً.

نقوم بوضع الأجنحة في خليط الزبد و صوص البافلو ثم نضعها في صينية الخبز .

تخبز في درجة حرارة 400 حتى تنضج و تصبح مقرمشة مع مراعاة تقليبها بين الحين و الأخر لمدة تصل إلي 45 دقيقة.

تقدم و تزين بالبقدونس المفروم و يمكن أن يقدم بجانبها أزر ابيض أو البطاطس المحمرة و المايونيز حسب الرغبة.

طريقة الإعداد

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أجنحة دجاج.

كوب دقيق أبيض.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البابريكا .

نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

زجاجة صغيرة من صلصة التابسكو.

2 ملعقة كبيرة من السكر البنى.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

تغسل الأجنحة و يتم تجفيفها جيداً بواسطة فوط المطبخ أو المناديل الورقية.

نحضر وعاء و يتم خلط الدقيق مع البابريكا و الشطة و الملح و نغلف الأجنحة بالدقيق.

ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم تحمر في زيت غزير.

كيلو من أجنحة الدجاج

حبة من الطماطم.

2 بصلة متوسطة.

فلفل اخضر حامي.

ليمونه.

كوب صغير من الماء.

مكعب مرقة دجاج.

ملح و فلفل اسود.

ورق لاورا مطحون.

تغسل الأجنحة جيدا و تنقع في الماء و الملح و الليمون.

ترص في صينية وعليها الملح.

نقطع البصل و الطماطم و الفلفل شرائح و يتم ضربهم في الخلاط جيداً مع وضع الملح و الفلفل و ورق اللورا و مرقة الدجاج مع كوب ماء صغير.

يصب الخليط علي الأجنحة و يدخل الفرن ثم نشعل الشواية حتى تحمر .

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كيلو من أجنحة الدجاج .

كوب من الصويا صوص.

بصلة صغيرة مقطعة.

ملعقة صغيرة من الثوم.

نصف ملعقة صغيره من الشطة الحمراء ويمكن الاستغناء عنها.

ربع كوب من العسل.

ملعقتان صغيرتان من الباربكيو الغير حار.

طريقة عمل أجنحة الدجاج بصلصة الصويا

في إناء عميق يتم وضع الأجنحة مع ملعقتين صغيرتين من الصوي صوص والملح والنشا ويتم مزج المكونات مع الأجنحة جيداً.

تترك الأجنحة في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة .

يتم تسخين مقلاة جيداً ونضع بها زيت السمسم ثم تضاف الأجنحة المتبلة.

يتم إضافة الصويا صوص والنشا المذوب في قليل من الماء.

يتم ترك الأجنحة علي النار حتي تمام النضج لمدة 10 دقائق .

ولعمل الصلصة أو الدر يسنج الذي يتم وضعه علي الأجنحة.نضع القليل من البصل الأخضر المفروم مع الثوم والزنجبيل ويصب فوقها الصويا صوص وتقلب جيدا ثم توضع علي الأجنحة.

طريقة التحضير