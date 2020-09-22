ال Combat Boots من اساسيات موضة خريف 2020

خلاص دخلنا على موسم الخريف وده ميعاد استبدال الاحذية الصيفي المفتوحة بالاحذية المناسبة للخريف ، ومن الستايلات الموضة جدا ومن اساسيات موسم الخريف السنة دي هو ال Combat Boots ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف بالصور تشكيلة من ال Combat Ankle Boots.

ليه تختاري ال Combat Boots لموسم الخريف؟

– مريح:

اول سبب يخليكي تختاري الستايل ده من الاحذية هو انه مريح جدا ، وينفع لكل التضاريس والاماكن ، ومريح جدا للمشي بيه مسافات طويلة.

– مثالي مع الجيبات والفساتين الطويلة والقصيرة:

الميزة في البوت ده انه مناسب لكل ستايلات اللبس تقدري تلبسيه على اي حاجة ، سواء بنطلون جينز, جيبة قصيرة او طويلة, فستان قصير او طويل ، تقدري تنسقي فستان منقوش مع بوت بلون واحد ، او جيبة ميدي بلون واحد مع بوت منقوش.

– البوت الاسود الكلاسيك:

اللون الاسود منه ، مثالي ومناسب لكل حاجة في دولابك ، وبتديكي لوك قوي ، خصوصا لو نسقتيه مع بنطلون وبليزر بنفس اللون.

– مناسب لخروجات بالليل:

مناسب كمان للخروجات الليلية ، وتعملي بيه لوك رياضي غير رسمي ، هو مزيج غير تقليدي ، ولكن ملفت ومريح جدا.

– مناسب لكل المواسم:

اكيد كلنا عارفين ان الستايل ده مناسب للمواسم الباردة زي الخريف والشتا ، لكن انتي تقدري تلبسيه في الصيف مع بعض الملابس الخفيفة ، وكمان ممكن تلبسيه في بداية الربيع.

تعالوا نشوف بالصور تشكيلة من ال Combat Boots:

ازاي تختاري البوت المناسب لشكل جسمك