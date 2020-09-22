خلطات لتطويل وتنعيم الشعر في وقت قصير جدا بكل سهولة

الشعر الطويل من أهم علامات الجمال والأنوثة، وتسعى العديد من النساء للحصول على شعر طويل وصحي، ولكي تحصلين على شعر لامع وقوي لابد من اتباع وصفات طبيعية للعناية بالشعر بدلا من استخدام مستحضرات التجميل الصناعية التي من الممكن أن تؤذي الشعر.

خلطة الليمون لتطويل وتنعيم الشعر

نحضر ثمرتين من الليمون ونصف كوب ماء، نعصر الليمون ونخلطه جيدا مع الماء في وعاء نظيف، بعد أن يغسل الشعر جيدا، نطبق الخليط عليه وندلك به فروة الرأس جيدا بشكل جيد، ونغطي الشعر بغطاء بلاستيك لمدة ساعة ويغسل الشعر بالماء الفاتر فقط، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة الزبادي والعسل لإطالة وتقوية الشعر

نحضر أربع ملاعق من الزبادي وملعقتين من العسل، ونحضر وعاء نظيف ونضيف فيه الزبادي والعسل ونقلبهم معا جيدا، نغسل الشعر ثم نضيف الخليط له، ويفضل أن يمشط الشعر بمشط ذو أسنان واسعة لضمان توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونغطي الشعر بالبونيه الحرارية من ساعتين إلى ثلاث، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخاص به، تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة البيض وزيت الخروع لتطويل الشعر في يوم واحد

نحضر ثلاث ملاعق من زيت الخروع وبيضة واحدة وملعقة خل، نضع المكونات جميعها في وعاء نظيف ونمزجهم معا جيدا، نضع الخليط على الشعر مع التدليك الجيد ونوزع باقي الخليط على باقي الشعر، ونغطي الشعر بالبونيه البلاستيك لمدة ٤٠ دقيقة ونغسل الشعر جيدا بالماء والخل حتى تختفي رائحة البيض، تكرر الوصفة أسبوعيا للحصول على شعر طويل وصحي.

خلطة البصل والعسل لتطويل وتنعيم الشعر

نحضر بصلة كبيرة وملعقتان من العسل، نعصر البسلة جيدا وتصفى ثم نضيف لها العسل وتقلب جيدا، نغسل الشعر جيدا بالماء ونضيف الخليط له وندلك فروة الرأس جيدا وتترك ساعتين على الشعر بعد وضع قبعة على الرأس، ثم نغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو الطبي، تكرر الوصفة أسبوعيا للحصول على شعر طويل وصحي ولامع، وتلك الوصفة من أقوى الوصفات للحصول على شعر طويل بأسرع وقت.