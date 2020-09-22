اسباب حساسية الحلق وطرق علاجها، وحساسية الحلق من المشاكل الصحية المنتشرة والشائعة بشكل واسع بين الناس سواء كانوا صغاراً ام كباراً.

وتحدث حساسية الحلق نتيجة الاصابة بنوع معين من الحساسية، ما يسبب تهيج الحلق والشعور بعدم الراحة اضافة لاعراض اخرى.

يمكن علاج حساسية الحلق بطرق مختلفة، نستعرضها سوياً اليوم إنما أولاً، نتعرف على اسباب حساسية الحلق واعراضها.

اسباب حساسية الحلق

كما ذكرنا اعلاه، يصاب الانسان بحساسية الحلق نتيجة التعرض لنوع او اكثر من انواع الحساسية، ما يحفز جهاز المناعة للاستجابة السريعة للتصدي لهذه الحساسية من خلال اعراض مختلفة منها حساسية الحلق.

وابرز انواع الحساسية التي قد تسبب حساسية الحلق بحسب موقع "ويب طب":

• حساسية حبوب اللقاح: وهي حساسية موسمية تظهر أعراضها بشكل اساسي خلال فصل الربيع، أي في موسم تلقيح الزهور والأشجار.

• حساسية دخان السجائر: هناك العديد من الأشخاص الذين لا يحتملون رائحة الدخان خصوصاً في الأماكن المغلقة.

• حساسية الغبار: ويصاب البعض بتهيج الحلق نتيجة الغبار المتطاير بمختلف أنواعه ومصادره.

• حساسية وبر الحيوانات الأليفة: خاصة وبر القطط والكلاب.

• حساسية الطعام: قد يتحسس البعض من تناول بعض الاطعمة مثل الفول السوداني، ومنتجات الألبان، او الفراولة.

ويمكن للحساسية ان تسبب الماً او دغدغة في الحلق اضافة الى الاعراض التالية:

• تهيج الحلق.

• السعال.

• ابتلاع الريق الزائد.

• صعوبة التكلم.

• حكة العينين.

• ارتجاع يزيد من أعراض حساسية الحلق.

• الشعور بالقشعريرة نتيجة دخول الجسيمات مباشرة إلى الجهاز التنفسي.

وفي حال المعاناة من التهاب الحلق المترافق مع الحمى واوجاع الجسم، يحتمل ان يكون المرء مصاباً بعدوى فيروسية مثل البرد او الانفلونزا.

طرق علاج حساسية الحلق

في كافة المسائل الصحية التي نواجهها، تعد الوقاية افضل طرق العلاج والسبل الانجع لعدم الاصابة باعراض ومضاعفات خطيرة. اضافة الى العلاجات الموصوفة من قبل الاطباء حسب الحالة الصحية.

لذا يمكن علاج حساسية الحلق من خلال اتباع الاجراءات الوقائية التالية:

• تجنب المهيجات المعروفة مثل دخان السجائر ووبر الحيوانات الأليفة عندما تستطيع.

• الحفاظ على النوافذ مغلقة أو ارتداء القناع الجراحي في الخارج، للوقاية من مسببات الحساسية المحمولة جواً خلال أسوأ مواسم السنة.

• إذا كان ليس بالإمكان تجنب المواد المسببة للحساسية، يفضل تناول الأدوية مثل مضادات الهستامين التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تعمل عن طريق منع الجسم من تثبيت استجابة الهستامين لمسببات الحساسية التي تهاجمك.

• قد يوصي الطبيب باستخدام مزيلات الاحتقان أو بخاخات الأنف.

• يمكن أن يقوم أخصائي الحساسية بإجراء اختبارات وخز الجلد واختبارات الدم التي ستخبرك بنوع الحساسية التي تعاني منها، ما يساعد في تحديد العلاج المناسب.

• يمكن أن تساعد اللقاحات المضادة للحساسية في التقليل من الأعراض، ويتكون هذا العلاج من جرعات صغيرة من المواد المسببة للحساسية والتي ستعمل مع مرور الوقت على تقليل رد فعل الجسم تجاهه.

• تناول الكثير من السوائل، ويفضل الغرغرة بالماء المالح الدافئ وصودا الخبز، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب.

• يفضل الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين عندما يكون لديك حساسية في الحلق.