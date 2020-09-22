المرأة السعودية امرأة طموحة مثابرة تسعى لرفعة بلادها في مختلف المحافل، حققت الكثير من الإنجازات وساهمت في التطوير والتقديم في مختلف العلوم و المعارف.

وتزامناً مع اليوم الوطني السعودي ال90، وفيما يخص قسم الصحة و العلوم في مجلة "دوت الخليج"، نستعرض على سبيل المثال وليس الحصر، عدداً من السيدات السعوديات اللاتي يحملن لقب "بروفيسور" في مجالهن.

سعوديات مبدعات في الطب برتبة بروفيسور:

البروفيسورة سلوى الهزاع: رئيس واستشاري طب وجراحة العيون، وكبير علماء الأبحاث السريرين في الوراثة في مستشفى الملك فيصل سابقا، أستاذ محاضر وكبير الاستشاريين في جامعة الفيصل وبروفسور إكلينيكي في جامعة جنوب كاليفورنيا.

عينت كأول امرأة مستشارة وأول دفعة كعضو في مجلس الشورى سابقا، فهي زميل في الكلية الملكية للجراحين ببريطانيا وامريكا وأول طبيب سعودي يحمل ٣ زمالات (سعودية وأمريكية وبريطانية) وأول سيدة متخصصة بتخصص دقيق في العيون دوليا، وأول طبيبة سعودية تترأس قسم طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

البروفيسورة غادة المطيري: أستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، تخرجت من كلية العلوم قسم الكيمياء في جامعة "أوكسيدينتال" في لوس أنجلوس، ثم أكملت رسالة الماجستير في الكيمياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا "بيركلي". حصلت على منحة الدكتوراه من ولاية كاليفورنيا في الهندسة الكيميائية.

وفي حياتها العملية قدمت عشرة أبحاث ومؤلفًا علميًّا باسم (التقنية الدقيقة) تُرجم في ألمانيا واليابان والولايات المتحدة، وهي تمتلك معملاً خاصًا قيمته مليون دولار منحتها إياه ولاية كاليفورنيا، وتعمل حاليًّا ، نالت الدكتور غادة المطيري جائزة الإبداع العلمي من أكبر منظمة لدعم البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية "إتش.أي.إن"، وقيمتها ثلاثة ملايين دولار، وهي جائزة تحظى بتغطية متميزة في الأوساط العلمية الدولية، وتُمنح لأفضل مشروع بحثي من بين عشرة آلاف باحثة وباحث.

البروفيسورة ريما البدر: بروفيسور طب الأطفال، وقلب الأطفال، وقلب الأجنة، مسئولة عن خدمات قلب الأجنة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، حاصلة على جائزة سيدتي للإبداع و التميز عن فئة الطب، مؤلفة أول كتاب أمريكي سعودي عن تخصص قلب الأطفال والأجنة، طبع على نفقة أكبر دار نشر في أمريكا، وحصلت على تكريم من جامعه جنوب فلوريدا التي يحمل الكتاب اسمها.

تحاضر عن كتابها في عدد من الجامعات الأجنبية، حصلت على عدة تكريمات منها تكريم معالي وزير التعليم السابق الدكتور خالد العنقري وسمو الأميرة عادله بنت عبد الله آل سعود، لها عدد من المشاركات الدولية في تخصصها.

البروفيسورة ناجية عبدالخالق الزنبقي: أستاذ علم الطفيليات بقسم الأحياء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، دوت الخليج أول دكتورة سعودية تشغل منصب نائب مدير مركز التقنيات متناهية الصغر (النانو) في جامعة الملك عبدالعزيز حاصدة الجوائز العالمية والتي تم تقيمها كواحدة من أفضل عشرة باحثين على مستوى العالم.

حصدت أكثر من 42 ميدالية متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية، معظمها عالمية من مشاركاتها في معارض الاختراعات العالمية.