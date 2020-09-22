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كيف يؤثر فيروس كورونا على مرضى ألزهايمر

صحة تبليغ
كيف يؤثر فيروس كورونا على مرضى ألزهايمر
كيف يؤثر فيروس كورونا على مرضى ألزهايمر

جدة- ولاء حداد الثلاثاء,22 أيلول (سبتمبر) 2020 - 21:00

كثيرة دوت الخليج الأمراض المزمنة التي تؤثر على مدى الإصابة بفيروس ومدى التعرض للأعراض الحادة، وتزامنا مع اليوم العالمي لمرض ألزهامير، نورد دراسات تبحث في علاقته مرض ألزهايمر وكورونا، وهي كالآتي.

كورونا وألزهايمر:

أعراض كورونا لدى مرضى ألزهايمر أكثر حدة من غيرهم

ذكر باحثون بريطانيون من جامعة "إكستر" وآخرين من الولايات المتحدة قاموا بدراسة للبحث عن الرابط الوراثي بين مرض الزهايمر والتطور الخطير لفيروس كورونا باستخدام بيانات من "بنك حيوي" بريطاني لجينات أكثر من نصف مليون شخص.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في الموقع الطبي الألماني "إيرتسه بلات" إن الأشخاص الذين يتوفرون على جين وراثي معين، الجين E4، يتطور مسار كورونا عندهم بطريقة تشكل خطورة على حياتهم. علما أيضا أن الجين E4 مسؤول عن الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال دافيد ميلتسر المسؤول عن الدراسة من جامعة إكستر: "أظهرت العديد من الدراسات بالفعل أن الأشخاص المصابين بالخرف أكثر تأثرا عند إصابتهم بفيروس كورونا.

وفاة مرضى ألزهامير:

كورونا يؤثر بشكل أكبر على مرضى ألزهامير

في 1 سبتمبر 2020 أدى فيروس كورونا إلى معدلات وفيات عالية للغاية بين المصابين بالخرف على مستوى العالم، وفي بداية شهر الزهايمر العالمي تسلط منظمة مرض الزهايمر الدولية (ADI) الضوء على البيانات الناشئة التي تكشف أن85 % من جميع وفيات Covid-19 في كندا دوت الخليج في الرعاية طويلة الأجل، حيث يعاني ثلثا الأشخاص من الخرف في المملكة المتحدة، 26% من وفيات Covid-19 هم الأشخاص المصابون بالخرف ، وفي مناطق إيطاليا 20%.

ونقلاً عن باولا باربارينو ، الرئيس التنفيذي لمنظمة Alzheimer’s Disease International (ADI) يتأثر الأشخاص المصابون بالخرف بشكل غير متناسب بهذا الوباء ويواجهون خطر النسيان.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 