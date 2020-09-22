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الفرق بين متلازمة الالم العضلي الليفي والم الاعصاب

صحة تبليغ
الفرق بين متلازمة الالم العضلي الليفي والم الاعصاب
الفرق بين متلازمة الالم العضلي الليفي والم الاعصاب

جدة- ولاء حداد الثلاثاء,22 أيلول (سبتمبر) 2020 - 17:37

الفرق بين متلازمة الالم العضلي الليفي والم الاعصاب، يكمن في أن الألم العضلي الليفي يختلف في مسبباته عن آلام الأعصاب، إلا أنهما يتشابهان في بعض الأعراض، في التالي سنتعرف على أعراض كل مرض ومسبباته.

الفرق بين متلازمة الالم العضلي الليفي والم الاعصاب:

أعراض الألم العضلي الليفي:

الإصابات و الحوادت تسبب آلام الأعصاب والألم العضلي الليفي

  • ألم في مختلف مناطق الجسم.
  • الإرهاق و التعب المتكرر.
  • اضطرابات في النوم، وانقطاع النفس أثناء النوم.
  • متلازمة تململ الساقين.
  • صعوبات في الإدراك، والانتباه والتركيز على المهام الذهنية.

أعراض ألم الأعصاب:

تختلف أعراض الأعصاب تبعا لمكان الإصابة، إلا أن هنالك عدد من الأعراض التي تدل على الإصابة به، منها:

  • الألم في مكان الإصابة، ويزداد عند الاستيقاظ من النوم.
  • الشعور بالإرهاق العام.
  • فقدان التوازن.
  • التشويش الذهني.

أسباب الألم العضلي الليفي:

ألم الأعصاب و الألم العضلي الليفي يسببان الارهاق العام

العوامل الوراثية و الطفرات الجينية.

 الأمراض المعدية الخطيرة.

الصدمات الجسدية أو العاطفية.

الحوادث الخطيرة.

الضغوط النفسية.

أسباب آلام الأعصاب:

  • إصابات العمل الخطيرة.
  • التعرض للأشعة في العلاجات الطبية.
  • الإصابة بمرض السرطان.
  • الإفراط في تناول المشروبات الضارة و المواد المخدرة.
  • الإصابة بالأمراض الالتهابية.
  • الإصابة بمرض الجذام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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