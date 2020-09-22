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فوائد زبدة الشيا للجسم والبشرة وطريقه استخدامها للجسم والبشرة

صحة ميرو تبليغ
فوائد زبدة الشيا للجسم والبشرة وطريقه استخدامها للجسم والبشرة
فوائد زبدة الشيا للجسم والبشرة وطريقه استخدامها للجسم والبشرة

فوائد زبدة الشيا للجسم والبشرة وطريقه استخدامها للجسم والبشرة، إزداد البحث في الفترة الأخيرة على جوجل بفضل فوائد زبدة الشيا للجسم التي لها العديد من الاستخدامات والفوائد الهامة للجسم والشعر والبشرة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على فوائد زبدة الشيا للجسم والبشرة والشعر.

 فوائد زبدة الشيا
  •  زبدة الشيا تحتوي على فيتامين أ وه وكذلك بعض مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من التجاعيد ويعمل على ترطيب الجلد ويمنع ظهور الترهلات والخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى احتوائه على الفيتامينات التي تساعد على ترطيب البشرة ويمنع تأخير التجاعيد
  •  تعمل زبدة الشيا على التخلص من آثار حب الشباب والبثور والحبوب وعلاج الحروق بفضل احتوائها على الأحماض الأمينية، ويعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها ويحميها من أشعة الشمس الضارة.
  •  تستخدم أيضا زبدة الشيا للشعر وفروة الرأس يعمل على تغذية الشعر وتقوية البصيلات حتى يصبح شعر صحي ولامع وأنيق.
 خلطة زبدة الشيا للبشرة

عند خلط ثلاث ملاعق من زبدة الشيا مع ملعقتين من السكر ثم وضعه على البشرة لمدة 20 دقيقة وسوف البشرة ويمكنك إضافة زيت اللوز تساعد على مكافحة الشيخوخة المبكرة، ويمكن تدليك الجسم بذرة الشيا وزيت جوز الهند واللوز بكميات متساوية وتدليك الجسم به خمس دقائق ويترك لمدة 30 دقيقة واستخدام هذه الوصفة من مرتين في الأسبوع للتخلص من الخلايا البنت الميتة، والأماكن الداكنة والمتشققة.

يمكن استخدام زبدة الشيا على الشعر وتقويه البصيلات عند وضعه على الشعر مدة نصف ساعة وبعدين هيعملها تغذية الشعر وتنعيمه بشكل آمن.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 