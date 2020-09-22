طريقة عمل مقشر القهوة للجسم بخطوات سهلة للتخلص من الجلد الميت

طريقة عمل مقشر القهوة للجسم، تهتم الكثير من الفتيات بشكل دائم بالبحث عن المكونات الطبيعية التي تساعدها على تقشير الجسم الخاصة والتخلص من خلايا الجلد الميتة وتفتيح الجسم حيث يمكن استعمال مقشر القهوة للتخلص من الجلد الميت وتقشير الجلد، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة والتصبغات ويمنع ظهور حب الشباب ويساعد على التخلص من التصبغات ويجعل الجلد أكثر للمونو يدخل في معالجة السيلوليت التي تعاني منها الكثير من الفتيات.عمل مقشر القهوة للجسم
المكونات، ربع كوب من حبات القهوة وربع كوب من السكر البني و 3 ملاعق من زيت الزيتون وعاء بلاستيك بغطاء وملعقة من العسل وعاء صغير.خطوات تحضير مقشر القهوة
أولاً قومي بإحضار وعاء متوسط وضعي فيه القهوة والسكر والزيت واخلطي المكونات مع بعضها وبعد ذلك بدا بإضافة العسل وبعد أن تتجانس ضعيها في غطاء بلاستيك بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من المقشر على أصابعك عند أخذ حمام ساخن، وقومي بعمل حركات دائرية من أسفل إلى أعلى وبعد أن يجف ثم قومي بشطف الجلد وقومي بترطيبه، ويمكنك الاحتفاظ بقشر القهوة لمدة أسبوعين ولكن احذري من استخدام مقشر القهوة على جلد جاف ويجب ترطيب الجسم قبل دهان مقشر القهوه للحفاظ على رطوبة الجلد.
يمكنك عمل هذا المقشر على الأقل مرتين في الأسبوع أو مرة واحدة للحفاظ على البشرة وتقشير الجلد الميت والخلايا الميتة بشكل دائم، ولكن تجنبي دعك الجلد حتى لا يتسبب في حدوث التهابات على سطح الجلد.
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