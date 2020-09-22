طرق منزلية لإجراء اختبار الحمل بأقل تكاليف وبمكونات طبيعية، هل تبحثين عن طرق منزلية لإجراء اختبار الحمل؟ هل تبحثين عن وسائل تؤكد انك حامل دون الذهاب إلى الصيدليات وشراء جهاز اختبار الحمل؟ جئنا إليك بالحل الآن حيث يمكنك التأكد من انك حامل فقط بمكونات طبيعية في منزلك منعدمة التكاليف مثل الخل، بيكربونات الصوديوم، الملح، السكر، الشامبو وغيرها من المواد ويمكنك التعرف على الطريقة في هذا المقال.

طرق منزلية لاختبار الحمل بمكونات طبيعية

إليك الآن الطرق المجربة في اثبات حدوث الحمل بمكونات منزلية:

الشامبو

عليكم وضع طبقة حوالي ملعقة كبيرة من الشامبو “من أي نوع” في وعاء ثم أضيفي إليها كمية مناسبة من البول وتأكد من حدوث الحمل عند حدوث رغاوي وفي حالة عدم ظهورها فإن هذه إشارة لعدم حدوث الحمل، ولكنها طريقة غير واضحة لأن تفاعل الماء مع الشامبو غالباً يعطي الرغوة.

السكر

في وعاء عليك إضافة مقدار ملعقتين من السكر ثم ضعي عليها بضع قطرات من البول الصباحي وقلبي ففي حال وجدتي صعوبة في ذوبان السكر فأنت حامل لأن هرمون الحمل يمنع إذابة السكر وفي حالة الذوبان فأنت لست حامل.

الخل

ضعي القليل من الخل بمقدار غطاء زجاجة في وعاء وأسباب إليه كنية من البول وفي حالة حدوث الرغاوي فهذه إشارة للحمل أنا عدم حدوثها يؤكد عدم حدوث الحمل.

بيكربونات الصوديوم

عندما تضيفين البول إلى بيكربونات الصوديوم فإن في حالة حدوث الفوران بشير إلى الحمل وعدم حدوثه يشير إلى عدم وجود جنين.

أن تكون عينة البول هي أول بول بخرج من السيدة في الصباح.

عدم تحريك الوعاء عن إجراء الفحص.

استخدام كمية كافية من البول والمواد الكاشفة عن الحمل.

نصائح قبل إجراء اختبارات الحمل المنزلية