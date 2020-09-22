خلطات طبيعية لتبيض الوجه وتفتيح البشرة

تبحث جميع الفتيات عن وصفه طبيعيه لتبيض الوجه لتحصل علي بشرة متوحدة اللون وناعمه، حيث أن الكثير من الفتيات يعانون من تعرض الكثير لأشعة الشمس وتعرضها للجفاف وظهور المشاكل والبثور فيلجئونا للكريمات الصناعية والمواد الكميائية الضرة بالبشرة لذلك سوف نتحدث معكم من موضعنا هذا خلطة طبيعية لتبيض الوجه وتفتيح البشرة خالية من المواد الضرة تابعو معنا عدت خطوات للحصول علي بشرة صفية وناعمة.

خلطة طبيعية للوجه

تحتوي الزبادي علي فوائد كثيرة للوجه وسوف نتحدث معكم علي فوائد الزبادي لتفتيح البشرة وتبيض الوجه وهي كالتالي:

الزبادي: يساعد لبن الزبادي علي تخلص الشحوب الذي يصيب البشرة ويعمل علي شدها وتأخير علمات الشيخوخة والتقدم في العمر والحفاظ علي شبابها حيث أن الزبادي من الوسائل المضمونة التي تحافظ علي ترطيب البشرة ونضرتها ونعومتها حيث أن الزبادي تحتوي علي اللاكتيك الذي يساعد علي تبيض الوجه وتبيض البشرة.

خلطة الزبادي لتبيض الوجه وتفتيح البشرة:

2 ملعقة كبيرة زبادي. ملعقة كبيرة نشا. نصف ملعقة صغيرة عسل نحل. نصف ملعقة صغيرة ماء ورد طبيعي ويمكن استخدام الصناعي في حالة عدم توافره.

طريقة العمل:

في وعاء مناسب ضعي فيه كلاً من ملعقتان الزبادي ثم نضف إليه ملعقة كبيرة النشا ثم نضف إليه معلقة صغيرة عسل نحل ثم نضف إليه معلقة صغيرة ماء ورد، وبعد ذلك قومي بخلط كل هذه المكونات جيدا.

ضعي هذه المكونات علي البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم قومي بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.

خلطة النشا والكركم لتبيض الوجه وتفتيح البشرة

خلطة النشا لتبيض الوجه وتفتيح البشرة فالنشا تحتوي علي الكثيرة الفوائد التي تساعد علي تفتيح البشرة ولكن مع تكرار المستمر كل أسبوعياً.

ملعقة كبيرة نشا. ملعقة كبيرة من الكركم الأصفر. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة ماء ورد طبيعي. ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

طريقة العمل: