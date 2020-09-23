11 نصيحة رائعة لتحسين روتين العناية ببشرتك عشان يديكي نتيجة افضل

بشرة الوجه ممكن انها تقول كتير عن حالتك وصحتك ، وانتي تحسني من مظهر بشرتك اللي اكيد هتزود ثقتك بنفسك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك نصايح لتحسين روتين العناية ببشرتك عشان يديكي نتيجة افضل.
نصايح لتحسين روتين العناية ببشرتك:
1- متستخدميش كريم الاطفال:
يمكن تكوني اكتر من مرة حد نصحك باستخدام كريم الاطفال ، خصوصا في الجو البارد ، هو فعلا بيخلي بشرتك ناعمة ، ولكن لفترة قصيرة بس ، وده بيرجع ان كريم الاطفال بيحتوي على اللانولين وهو مفيد للاطفال بس ، لان خلايا جلد الاطفال بتتجدد بسرعة ومش بيبقى في وقت لانتاج حماية طبيعية ، ولكن المكون ده ضار بالبالغين.
2- وضع الكريم على بشرة رطبة:
بعد ما تغسلي بشرتك ، متجففيهاش بالفوطة ، وحطي الكريم على طول ، لان وضع الكريم على بشرة رطبة يعتبر افضل طريقة هتدي بشرتك دفعة ترطيب مكثفة وبشرتك هتبقى قادرة على امتصاص تغذية اكتر من الكريم.
3- استخدام الكربوناتو كمنظف للبشرة:
صودا الخبز او الكربوناتو تقدري تستخدميه كمنظف يومي او كماسك للوجه ، يعتبر مقشر رائع للجسم بيزيل طبقات الجلد الميتة من بشرتك من غير ما يسبب لها تهيج.
بعض الماسكات اللي تقدري تعمليها باستخدام الكربوناتو:
– ماسك الكربوناتو لمنع ظهور حب الشباب وازالة الاوساخ والزيوت ، خدي ½ معلقة صغيرة من الكربوناتو في ايدك ، وضيفي عليها 1 معلقة كبيرة من المية الدافية ، واعملي عجينة ، قبل ما تحطي العجينة على بشرتك اغسليها بمية دافية ، دلوقتي حطي المعجون على بشرتك بأطراف صوابعك ، سيبيه لمدة 5 – 10 دقايق وبعدين اغسليه ، وحطي كريم مرطب.
– ماسك العسل والكربوناتو ، الماسك ده بيساعد لعى تنعيم البشرة وازالة انسداد المسام ، هتحتاجي 1 معلقة صغيرة عسل واخلطي معاها ½ معلقة صغيرة كربوناتو ، اغسلي بشرتك ونشفيها وبعدين حطي الخليط على الوش والرقبة ودلكيهم لمدة دقايق ، وبعدين سيبيه لمدة 10 دقايق واشطفيه بالمية الدافية.
ملحوظة: لو بشرتك حساسة لازم تاخدي بالك ، قبل ما تستخدمي الكربوناتو اعملي اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة.
4- حطي كريم العين في التلاجة:
لو صحيتي في يوم وعينيكي منتفخة ومعندكيش وقت تحطي عليها اكياس شاي بارد او خيار ، كل اللي هتعمليه انك تحفظي كريم العين بتاعك في التلاجة وخليه بارد ، ده هيساعدك على التخلص من الانتفاخ وهيدي عينيكي تغذية في نفس الوقت.
5- ضيفي معلقة صغيرة من زيت بذور العنب للتونر:
زيت بذور العنب يعتبر سيروم مضاد للشيخوخة ، وده بيساعد البشرة على انها تتجدد ، وزيت بذور العنب لطيف جدا على البشرة, بيرطب طبقات الجلد, بيدي البشرة لمعة صحية وبينعمها ، كل اللي هتعمليه ضيفي 1 معلقة صغيرة من زيت بذور العنب للتونر بتاعك واستخدامه بشكل يومي على بشرتك ، ده هيوفرلك فلوس كتير جدا ممكن تصرفيها على الكريمات الغالية ، والخليط ده ممكن يساعد كمان على التخلص من مشكلة البثور.
6- استخدمي غلاف بلاستيك للتخلص من الرؤوس السودا:
استخدمي الحيلة دي بعد الشاور او غسل الوش بمية دافية بمدة متزدش عن 10 دقايق عشان المسام اتكون متفتحة ، حطي طبقة من الكريم “اسمك من المعتاد” على المناطق اللي فيها رؤوس سودا ، حطي قطعة غلاف بلاستيك على المنطقة وغطية بقطعة بورق فويل ، وبعدين حطي فوقيهم فوطة مبلولة بمية دافية ، سيبيه 10 دقايق وبعدين شيلي كل حاجة ، وامسحي الكريم بمنديل ناعم لفي المنديل على صوباعك وابدأي افركي الجلد بالراحة مع الضغط عشان تستخرجي كل الرؤوس السودا ، ده هيخلي عملية تنضيف الرؤوس اسهل واسرع بكتير.
بعد ما تخلصي العملية دي ، امسحي بشرتك بالتونر عشان تقفلي المسام.
7- اغسلي وشك مرتين في اليوم:
مهم جدا غسل البشرة مرتين في اليوم ، مرة الصبح ومرة بالليل قبل النوم ، عشان تزيلي كل الاوساخ والزيوت.
8- استخدمي الزيت بدل الهايلايتر:
انتي مش محتاجة تستخدمي الهايلايتر طول الوقت عشان تضيفي لمعة لبشرتك وتديها اضاءة ، تقدري بس تستخدمي زيت او سيروم البشرة المفضل عندك ، استخدام الزيت او السيروم ممكن يبقى افيد لبشرتك, هيديكي ترطيب اكتر, وهيخلي شكلها طبيعي اكتر.
بعد ما تحطي المكياج ، خدي كام نقطة من زيت الوجه على ايدك ، بسفنجة المكياج او بالبلندر خدي من الزيت على ايدك ، وابدأي حطي بالسفنجة بطريقة الطبطبة على المناطق اللي عايزة تديها اضاءة اللي عادة بتستخدمي عليها الهايلايتر ، وخليكي حذرة وانتي بتحطيه عشان متلخبطيش المكياج.
9- اعملي تونر عشبة الليمون:
الآسيويين من اكتر الشعوب اللي بيحافظوا على بشرتهم شباب لفترة طويلة ، واكتشفوا من زمان ان عشبة الليمون ليها فوايد صحية وجمالية مذهلة ، والتونر ده هيخلي بشرتك ناعمة وتقدري تستخدميه كمان لو بشرتك متهيجة او فيها بثور او اكزيما.
عشان تعملي التونر الطبيعي ده ، هاتي عشبة الليمون “من عند العطار” اغليها في كوباية مية لحد ما تقل للنص ، سيبيها تبرد ، وبعدين اعملي شاي اخضر بالطريقة العدية بس يكون تقيل ، امزجي مية عشبة الليمون مع الشاي الاخضر بكميات متساوية ، وضيفي لهم 5 – 6 قطرات من زيت الليمون ، وكده يبقى التونر جاهز للاستخدام.
10- امزجي الاسبرين المطحون مع زيت الكالامين:
الخليط ده فعال جدا ضد الشوائب والبثور لان الاسبرين بيقلل الالتهابات ، خدي حبة اسبرين “ممكن تستخدمي ريفو” واطحنيها ، وامزجيها بنقطة من كريم او زيت الكالامين ، حطي المزيج على البقع وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، بعدها اغسليه.
11- عشان تدي اضاءة للعين المرهقة:
لو في يوم اشتغلتي كتير ومنمتيش كفاية ، فده اكيد بيخلي الجلد حوالين العين منتفخ وجاف ، عشان تتخلصي من المشكلة دي بسرعة ، تقدري تستخدمي مزيج من نقطة هايلايتر, وكونسيلر سائل, وكريم العين ، اخلطيهم مع بعض كويس.
اضغطي على المنطقة اللي حوالين عينيكي بالخليط ده ، هيغطي الانتفاخات وهيدي اشراقة للعين ، ولكن خليكي حذرة مع كمية الهايلايتر اللي هتستخدميها متحطيش اكتر من نقطة زي ما قولنا.
مكونات اساسية في منتجات العناية بالبشرة لو استخدمتيها بشرتك هتشكرك عليها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 11 نصيحة رائعة لتحسين روتين العناية ببشرتك عشان يديكي نتيجة افضل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.