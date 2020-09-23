11 نصيحة رائعة لتحسين روتين العناية ببشرتك عشان يديكي نتيجة افضل

بشرة الوجه ممكن انها تقول كتير عن حالتك وصحتك ، وانتي تحسني من مظهر بشرتك اللي اكيد هتزود ثقتك بنفسك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك نصايح لتحسين روتين العناية ببشرتك عشان يديكي نتيجة افضل.

نصايح لتحسين روتين العناية ببشرتك:

1- متستخدميش كريم الاطفال:

يمكن تكوني اكتر من مرة حد نصحك باستخدام كريم الاطفال ، خصوصا في الجو البارد ، هو فعلا بيخلي بشرتك ناعمة ، ولكن لفترة قصيرة بس ، وده بيرجع ان كريم الاطفال بيحتوي على اللانولين وهو مفيد للاطفال بس ، لان خلايا جلد الاطفال بتتجدد بسرعة ومش بيبقى في وقت لانتاج حماية طبيعية ، ولكن المكون ده ضار بالبالغين.

2- وضع الكريم على بشرة رطبة:

بعد ما تغسلي بشرتك ، متجففيهاش بالفوطة ، وحطي الكريم على طول ، لان وضع الكريم على بشرة رطبة يعتبر افضل طريقة هتدي بشرتك دفعة ترطيب مكثفة وبشرتك هتبقى قادرة على امتصاص تغذية اكتر من الكريم.

3- استخدام الكربوناتو كمنظف للبشرة:

صودا الخبز او الكربوناتو تقدري تستخدميه كمنظف يومي او كماسك للوجه ، يعتبر مقشر رائع للجسم بيزيل طبقات الجلد الميتة من بشرتك من غير ما يسبب لها تهيج.

بعض الماسكات اللي تقدري تعمليها باستخدام الكربوناتو:

– ماسك الكربوناتو لمنع ظهور حب الشباب وازالة الاوساخ والزيوت ، خدي ½ معلقة صغيرة من الكربوناتو في ايدك ، وضيفي عليها 1 معلقة كبيرة من المية الدافية ، واعملي عجينة ، قبل ما تحطي العجينة على بشرتك اغسليها بمية دافية ، دلوقتي حطي المعجون على بشرتك بأطراف صوابعك ، سيبيه لمدة 5 – 10 دقايق وبعدين اغسليه ، وحطي كريم مرطب.

– ماسك العسل والكربوناتو ، الماسك ده بيساعد لعى تنعيم البشرة وازالة انسداد المسام ، هتحتاجي 1 معلقة صغيرة عسل واخلطي معاها ½ معلقة صغيرة كربوناتو ، اغسلي بشرتك ونشفيها وبعدين حطي الخليط على الوش والرقبة ودلكيهم لمدة دقايق ، وبعدين سيبيه لمدة 10 دقايق واشطفيه بالمية الدافية.

ملحوظة: لو بشرتك حساسة لازم تاخدي بالك ، قبل ما تستخدمي الكربوناتو اعملي اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة.

4- حطي كريم العين في التلاجة:

لو صحيتي في يوم وعينيكي منتفخة ومعندكيش وقت تحطي عليها اكياس شاي بارد او خيار ، كل اللي هتعمليه انك تحفظي كريم العين بتاعك في التلاجة وخليه بارد ، ده هيساعدك على التخلص من الانتفاخ وهيدي عينيكي تغذية في نفس الوقت.

5- ضيفي معلقة صغيرة من زيت بذور العنب للتونر:

زيت بذور العنب يعتبر سيروم مضاد للشيخوخة ، وده بيساعد البشرة على انها تتجدد ، وزيت بذور العنب لطيف جدا على البشرة, بيرطب طبقات الجلد, بيدي البشرة لمعة صحية وبينعمها ، كل اللي هتعمليه ضيفي 1 معلقة صغيرة من زيت بذور العنب للتونر بتاعك واستخدامه بشكل يومي على بشرتك ، ده هيوفرلك فلوس كتير جدا ممكن تصرفيها على الكريمات الغالية ، والخليط ده ممكن يساعد كمان على التخلص من مشكلة البثور.

6- استخدمي غلاف بلاستيك للتخلص من الرؤوس السودا:

استخدمي الحيلة دي بعد الشاور او غسل الوش بمية دافية بمدة متزدش عن 10 دقايق عشان المسام اتكون متفتحة ، حطي طبقة من الكريم “اسمك من المعتاد” على المناطق اللي فيها رؤوس سودا ، حطي قطعة غلاف بلاستيك على المنطقة وغطية بقطعة بورق فويل ، وبعدين حطي فوقيهم فوطة مبلولة بمية دافية ، سيبيه 10 دقايق وبعدين شيلي كل حاجة ، وامسحي الكريم بمنديل ناعم لفي المنديل على صوباعك وابدأي افركي الجلد بالراحة مع الضغط عشان تستخرجي كل الرؤوس السودا ، ده هيخلي عملية تنضيف الرؤوس اسهل واسرع بكتير.

بعد ما تخلصي العملية دي ، امسحي بشرتك بالتونر عشان تقفلي المسام.

7- اغسلي وشك مرتين في اليوم:

مهم جدا غسل البشرة مرتين في اليوم ، مرة الصبح ومرة بالليل قبل النوم ، عشان تزيلي كل الاوساخ والزيوت.

8- استخدمي الزيت بدل الهايلايتر:

انتي مش محتاجة تستخدمي الهايلايتر طول الوقت عشان تضيفي لمعة لبشرتك وتديها اضاءة ، تقدري بس تستخدمي زيت او سيروم البشرة المفضل عندك ، استخدام الزيت او السيروم ممكن يبقى افيد لبشرتك, هيديكي ترطيب اكتر, وهيخلي شكلها طبيعي اكتر.

بعد ما تحطي المكياج ، خدي كام نقطة من زيت الوجه على ايدك ، بسفنجة المكياج او بالبلندر خدي من الزيت على ايدك ، وابدأي حطي بالسفنجة بطريقة الطبطبة على المناطق اللي عايزة تديها اضاءة اللي عادة بتستخدمي عليها الهايلايتر ، وخليكي حذرة وانتي بتحطيه عشان متلخبطيش المكياج.

9- اعملي تونر عشبة الليمون:

الآسيويين من اكتر الشعوب اللي بيحافظوا على بشرتهم شباب لفترة طويلة ، واكتشفوا من زمان ان عشبة الليمون ليها فوايد صحية وجمالية مذهلة ، والتونر ده هيخلي بشرتك ناعمة وتقدري تستخدميه كمان لو بشرتك متهيجة او فيها بثور او اكزيما.

عشان تعملي التونر الطبيعي ده ، هاتي عشبة الليمون “من عند العطار” اغليها في كوباية مية لحد ما تقل للنص ، سيبيها تبرد ، وبعدين اعملي شاي اخضر بالطريقة العدية بس يكون تقيل ، امزجي مية عشبة الليمون مع الشاي الاخضر بكميات متساوية ، وضيفي لهم 5 – 6 قطرات من زيت الليمون ، وكده يبقى التونر جاهز للاستخدام.

10- امزجي الاسبرين المطحون مع زيت الكالامين:

الخليط ده فعال جدا ضد الشوائب والبثور لان الاسبرين بيقلل الالتهابات ، خدي حبة اسبرين “ممكن تستخدمي ريفو” واطحنيها ، وامزجيها بنقطة من كريم او زيت الكالامين ، حطي المزيج على البقع وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، بعدها اغسليه.

11- عشان تدي اضاءة للعين المرهقة:

لو في يوم اشتغلتي كتير ومنمتيش كفاية ، فده اكيد بيخلي الجلد حوالين العين منتفخ وجاف ، عشان تتخلصي من المشكلة دي بسرعة ، تقدري تستخدمي مزيج من نقطة هايلايتر, وكونسيلر سائل, وكريم العين ، اخلطيهم مع بعض كويس.

اضغطي على المنطقة اللي حوالين عينيكي بالخليط ده ، هيغطي الانتفاخات وهيدي اشراقة للعين ، ولكن خليكي حذرة مع كمية الهايلايتر اللي هتستخدميها متحطيش اكتر من نقطة زي ما قولنا.

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