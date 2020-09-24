اللون الأخضر من الألوان المهدئة، التي تبعث السكون والطمأنينة، اللون الأخضر رمز السلام وامتصاص الطاقة السلبية، اللون الأخضر يدل على النمو والتوازان، والأهم أن اللون الأخضر هو لون الحب، بالفعل يحوي معاني الحب، فهو لون مادة الحياة " البلاستيدات الخضراء" التي تدخل على النفس وقلب الشخص البهجة حين يراها.

ولن ننكر أن الأجواء التي نعيشها خلال الفترة الحالية دوت الخليج التي جعلتنا نبحر في أسرار ودلائل اللون الأخضر، فنحن لا نزال نحتفل باليوم الوطني السعودي 90، الذي يبعث معني الكرم، الطموح، والعطاء، والصمود، والتحدي، والعزيمة لكل دول العالم.

أجواء لا توصف تحمل لنا معاني البهجة والسلام النفسي دون الحاجة لجهد، ويكفي ننظر إلى علم المملكة العربية السعودية ذو اللون الأخضر و اسم الله الأعظم لترتاح العين وتهدء النفس ويبحث الأمل في جوف متاعب الحياة.

من هذا المنطق سنتطرق إلى التعرف على تأثير اللون الأخضر على الأشخاص في علم النفس، من خلال استشارية الطب النفسي ومديرة مركز وعد بجدة الدكتور لبنى عزام، لتعزيز اللون الأخضر ودرجاته المتفاوتة في حياتنا بصفة عامة.

تأثير اللون الأخضر على الأشخاص في علم النفس

وبحسب ما قالته الدكتورة لبنى، قد تعجز الكلمات عن وصف مشاعر الحب والعزة والشموخ لوطني الثاني المملكة العربية السعودية، فاليوم الوطني السعودي هو يومنا جميعا، يبعث الفرحة لقلوبنا، كونها دولة قادرة على تحدي الصعوبات، وإدارة الأزمات وشريك فعال على جميع الأصعدة تحت شعار " همة حتى القمة".

لذا سنستغل هذه الأجواء التي تمدنا بالحب والسلام والهدوء النفسي، للإبحار في دلالة اللون الأخضر وتأثيره على الأشخاص في علم النفس بصفة عامة، من خلال النقاط التالية

اللون الأخضر يبعث الإحساس بالراحة والحب.

اللون الأخضر يحسن الحالة النفسية للأشخاص.

اللون الأخضر يمتص الطاقة السلبية من جسم الإنسان.

اللون الأخضر يمنح الشخص الهدوء والاسترخاء، على سبيل المثال" الغرف المصبوغة باللون الأخضر الفاتح في المنزل، تكون أكثر الغرف قدرة على منح الإحساس بالراحة".

اللون الأخضر ينفذ للعين بهدوء دون الحاجة لجهد.

اللون الأخضر يرمز للأمل والخير.

اللون الأخضر ايقونة الأناقة والراحة النفسية في زمن كورونا.

وأخيرا، اللون الأخضر يتوسط الدائرة اللونية بين اللون الأزرق واللون الأصفر، فهذا الموقع يجعله يقع بين هدوء اللون الأزرق وحرارة اللون الأصفر، لذا فإنه إذا ازداد برودة وتدرجا نحو اللون الأزرق ظهر دوره في استدعاء السكينة والهدوء والحكمة.

وإذا ازداد حرارة وتدرجا نحو اللون الأصفر يظهر أثره في تحفيز الحيوية ومشاعرالتفاؤل والدفء، فضلا عن ذلك اللون الأخضر مريح للعينين ينفذ إليها بسهولة.

لذا ينصح ارتداء الملابس ذات اللون الأخضر بجميع درجاته عند الشعور بالحزن أو شدة الضغوط النفسية لتحسين الحالة المزاجية وبذلك بخلاف الذهاب إلى أماكن الطبيعية الخلابة ذات اللون الأخضر على وجه الخصوص.