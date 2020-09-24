اعراض الأكزيما في اليد وطرق علاجها والوقاية منها، تتلخص كل تلك المعلومات في كون الأكزيما في كل مكان في الجسم وكونها مرض جلدي شائع، ينتج عنها أعراض متشابهة وطرق الوقاية منها أيضا، وتعد الأكزيما من الأمراض المزمنة التي يتكرر ظهور أعراضها حسب المسببات وحسن المواسم.

اعراض الأكزيما في اليد:

ذكر موقع "ويب طب" عدد من الأعراض التي تصيب اليد عند الإصابة بالأكزيما وهي:

جفاف البشرة وتشققها.

ظهور البقع الحمراء على الجلد.

ظهور القشور في مكان الإصابة.

الحكة المستمرة بسبب الحرقة.

تشقق الجلد ونزيفه.

ألم في مناطق الإصابة.

تكون قيح بداخل الحبوب.

طرق علاج الأكزيما في اليد والوقاية منها:

يحتاج علاج الأكزيما أو الوقاية منها إلى عدد من العلاجات وليس علاج واحد مباشر، وتلك العلاجات دوت الخليج:

الحفاظ على النظافة العامة للجسم، وخاصة مناطق الإصابة.

وضع الكمامات الباردة على منطقة الإصابة يقلل من التهيج والإحمرار ويخفف من الحكة,

ترطيب الجلد باستمرار فالجفاف يفاقم المشكلة.

استخدام الكريمات الطبية التي تعالج بعض الأعراض.

تنجب أي مثيرات للأكزيما مثل العطور ومستحضرات التجميل.

ارتداء قفازات عند استخدام المنظفات المنزلية.

التركيز على الأطعمة الغذائية الصحية و الانتباه إلى ما يثير الأكزيما وتجنبه.

التعرض لاختلافات الهواء من بارد إلى حار يسبب الأكزيما.

تجنب الأقمشة التي تثير الأكزيما أو وبر الحيوانات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.