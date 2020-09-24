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سبب زيادة انتشار فيروس كورونا .. غير متوقع

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سبب زيادة انتشار فيروس كورونا .. غير متوقع
سبب زيادة انتشار فيروس كورونا .. غير متوقع

جدة- ولاء حداد الخميس,24 أيلول (سبتمبر) 2020 - 16:17

كثيرة دوت الخليج الدراسات والأبحاث الطبية التي تحدث عن طبيعة الطقس الذي يمكن أن يقلل من انتشار فيروس ، وسمعنا أن الطقس الحار قد يحقق ذلك، وأن الشتاء أيضا قد يكون له دور في تقليل الانتشار، ولكن ومن جانب آخر ذكرت دراسة جديدة أن رطوبة الهواء تلعب دورًا في زيادة الانتشار، فكيف ذلك.

الرطوبة وكورونا:

التباعد الاجتماعي أهم طرق الوقاية من كورونا

توصل العلماء إلى أن العامل المحوري لانتقال فيروس كورونا يتمثل في معدل تبخر الرطوبة في الهواء، وأفاد موقع "EurekAlert" بأن متخصصين قاموا بمساعدة نماذج نظرية وتجارب هيدروديناميكية، بدراسة  تأثير الرطوبة ودرجة الحرارة المحيطة وسرعة الرياح على انتشار أصغر قطرات اللعاب التي تحتوي على جزيئات فيروسية.

وتوصلت الدراسة إلى أن قدرات الفيروس الحيوية تنخفض بشكل كبير في درجات الحرارة العالية المصحوبة برطوبة نسبية منخفضة، بسبب ارتفاع معدل التبخر، في حين يبقى احتمال انتقال الفيروس التاجي مرتفعا في الطقس الحار المصحوب برطوبة عالية.

ورأى العلماء أن النتائج التي تم الحصول عليها، تفسر سبب اشتداد الوباء خلال شهر يوليو في مختلف المدن المكتظة بالسكان في جميع مناطق العالم التي تتميز بمناخات حارة ورطبة.

الطقس الحار وكورونا:

حرارة الطقس لا تؤثر على انتشار فيروس كورونا

ذكر الدكتور بيتر جونى، من جامعة تورنتو، إن الفريق الطبي وبعد أبحاث متعددة لم يجد سوى القليل من الصلة بين انتشار العدوى ودرجة الحرارة أو خط العرض، أو ارتباط ضعيف فقط بالرطوبة.

وأضاف أنهم أجروا دراسة أولية اقترحت أن يلعب كل من خط العرض ودرجة الحرارة دورًا. ولكن عندما كرروا الدراسة في ظروف أكثر صرامة، حصلوا  على نتيجة عكسية، وخلصت الدراسة إلى أن "الاختلاف الموسمي من المرجح أن يلعب دورًا ثانويًا فقط في وباء كوفيد19".

وقالت البروفيسور ديون جيسينك، عالمة الأوبئة من جامعة تورنتو والمؤلفة المشاركة للدراسة: "الصيف لن يجعل هذا يختفى. من المهم أن يعرف الناس ذلك. من ناحية أخرى، كلما زادت تدخلات الصحة العامة في المنطقة، زاد التأثير على تباطؤ نمو الوباء".

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 