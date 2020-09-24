أهمية تنظيف القولون ومخاطره

القولون هو نهاية الأمعاء الغليظة، وكونه عضو في الجهاز الهضمي فله دور أساسي في ذلك، وعدم تناول الأطعمة الصحية والعادات غير الصحية تؤثر على أدائه وتسبب مشاكل في الهضم و الإخراج، لذلك يلجأ الكثيرين إلى القيام بتنظيف القولون من خلال عدد من الأمور، بعضها طبيعي وبعضها علاجي، سنتعرف في التالي على الطرق الطبيعية وأضرار الطرق غير الطبيعية.

أهمية تنظيف القولون:

تنظيف القولون بالطريقة الطبيعية يكون من خلال التركيز على الأطعمة التي تساهم في ذلك، هو الطريقة الصحيحة لذلك، ومنها:

البروكلي- الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ وخضار الكيل- الحليب - التوت الأسود – الفراولة- الشوفان.

وعن فوائد التنظيف للقولون و أهميته التي ذكرها موقع "ويب طب" فهو يحقق التالي:

التخلص من السموم في الجهاز الهضمي.

المساهمة في فقدان الوزن.

تحسين عملية الهضم.

زيادة الطاقة.

التقليل من أعراض الإصابة بالقولون العصبي.

التقليل من الانتفاخ والغازات في الجهاز الهضمي.

مخاطر تنظيف القولون:

هنالك بعض الممارسات في الطب الشعبي وأخرى طبية تتم في المستشفيات تهدف إلى تنظيف القولون، قد تكون مفيدة إلى أن لها خطورة على الصحة ككل، ويمكن أن تسبب:

الجفاف بسبب فقدان الكثير من السوائل، و الجفاف خطر على صحة الكلى.

التنظيف العلاجي للقولون قد يخل بعمل بعض الشوارد الهامة في الجسم مثل البوتاسيوم والصوديوم.

اختلال في توازن بكتيريا الأمعاء.

ثقب في الأمعاء والذي يمكن أن يتطور ويسبب مضاعفات خطيرة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.