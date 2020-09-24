حلويات باردة طبقات من البسكويت والفواكه والكاسترد منعشة ولذيذة

وصفة حلويات باردة طبقات أقدمها لكم اليوم وذلك لأنها بسيطة جداً، ويسهل تحضيرها كما أن مكوناتها متوفرة في كل بيت تقريباً، ولأننا لا نزال نعاني من حرارة الجو فنحتاج بين الحين والآخر إلى صنف حلو لذيذ وبارد في نفس الوقت حتى يشعرنا بالانتعاش ويحقق لنا الترطيب المطلوب وهذه الوصفة تنطبق عليها هذه المواصفات.

4 كوب حليب.

8 ملاعق كبيرة كاسترد.

3 ملاعق كبيرة سكر.

كوب كريمة سائلة.

نصف كوب حليب محلى مكثف.

بسكويت سادة.

فواكه حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكاسترد والكريمة للوصفة:

نحضر إناء ونضع فيه الحليب والسكر والكاسترد البودر، ونقوم بالتقليب بالمضرب اليدوي حتى يذوب الكاسترد والسكر مع الحليب.

بعد ذلك نضع الإناء على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك الخليط ونحصل على قوام الكاسترد المطلوب، ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد مع ملاحظة تقليبه على فترات حتى يحافظ على قوامه، بعد ذلك نضعه في طبق غائر ونغطيه بطبقة من البلاستيك ويوضع في الثلاجة حتى يبرد تماماً.

نضع الكريمة السائلة الباردة في إناء غائر ونقوم بخفقها باستخدام المضرب الكهربائي لفترة، ثم يتم إضافة الحليب المحلى المكثف مع استمرار الخفق حتى نحصل على القوام المطلوب.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكاسترد البارد لخليط الكريمة بالتدريج ومع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي.

طريقة تحضير وصفة حلويات باردة طبقات:

نقطع الفواكه إلى مكعبات صغيرة، والفواكه هنا حسب الرغبة يمكن استخدام الخوخ، التفاح، المانجو، أو أي نوع مفضل لديكم كما يمكن أيضاً استخدام الفواكه المعلبة.

نضيف الفواكه إلى خليط الكاسترد والكريمة ونتركهم جانباً.

نقوم بإحضار بسكويت الشاي ونغمر كل قطعة بسكويت في كمية من الحليب ثم نرفعها ونضعها في الصينية، وهكذا حتى تكتمل طبقة البسكويت الأولى.

نضع فوق البسكويت كمية من خليط الكاسترد والفواكه، ثم طبقة أخرى من البسكويت وطبقة أخرى من الكريمة وهكذا حتى تنتهى كل الكمية لدينا مع الحرص على أن تكون طبقة الكاسترد مع الفواكه آخر طبقة.

توضع الصينية في الثلاجة على الأقل 3 ساعات ويفضل ليلة كاملة، وتخرج من الثلاجة فور التقديم بحيث تقطع وتقدم هكذا باردة في أطباق التقديم وبألف هنا.