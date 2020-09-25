هل تعرفتي على تلك الفوائد من بودرة الكولاجين من قبل؟

فوائد بودرة الكولاجين، نسمع مصطلح الكولاجين كثيرًا وقد لا يعرف البعض فوائد الكولاجين للجسم أو فوائد الكولاجين للبشرة والشعر، ولكن للعلم فإن الكولاجين أحد أنواع البروتينات التي يتم بنائها في الجسم بنسبة كبيرة، ولها دور في الحفاظ على صحة الشعر والجلد والبشرة والأظافر، كما أنه يتواجد في الغضاريف والعضلات مما يسهل من حركتها، والجدير بالذكر أن نسبة الكولاجين في الجسم تقل مع تقدم الشخص في العمر، وهنا يجب توفير مصادر للحصول على الكولاجين للجسم حتى يقوم بعمله، حيث نلاحظ أن التقدم في العمر يصحبه بعض العلامات على الجلد والبشرة من التجاعيد وشحوب الجلد والترهلات، وهنا يقوم الكولاجين بالقضاء على تلك العلامات، ولكن مع قلة وجوده في الجسم فإنه يجب أن يحصل عليه من مصدر خارجي سواء من المكملات الغذائية أو كبسولات الجيلاتين أو الأطعمة الغذائية، فإن مصادر الكولاجين عديدة. أهمية بودرة الكولاجين بشكل عام أهمية بودرة الكولاجين بشكل عام يحافظ على البشرة ويجعلها مشدودة خالية من الترهلات التي قد تحدث لزيادة الوزن أو تقدم العمر. تقضي على علامات التقدم في السن التي تظهر على البشرة من تجاعيد وخطوط دقيقة، والتي تظهر بشكل جلي في اليدين والوجه والرقبة. تساعد في إخفاء ظهور الهالات السوداء أو على الأقل تقوم بتقليل حدتها. تزيد من رطوبة البشرة وتجعلها رطبة وناعمة بشكل طبيعي، وكذلك تقلل من العلامات التي يسببها جفاف البشرة، وتجعل البشرة أكثر نضارةً ولمعانًا من ذي قبل. تفيد في حل مشاكل الشعر العديدة، إذ أنها تساعد في تقليل تساقط الشعر وتحفز من معدل النمو بشكل كبير وكذلك تمنع تكون القشرة في فروة الرأس وتنشط الدورة الدموية بالفروة حتى تزيد من كثافة الشعر ومن زيادة طوله. غنية ببعض الفيتامينات الهامة للجسم مثل فيتامين C والذي بدوره يساعد في تقوية الجهاز المناعي حتى يحافظ على الجسم من العدوى والأمراض الخارجية. وكذلك فهي غنية أيضًا بعدد من مضادات الأكسدة التي تقضي على تكون الجذور الحرة في الجسم والتي لها دور كبير في الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

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