ليه لو حطيتي ويبس مع الغسيل في الغسالة ممكن يوفرلك وقتك ومجهودك

تقدري تحسني نتيجة الغسيل بشكل كبير وتوفري وقتك بخدعة واحدة بسيطة ، والطريقة دي هتبقى مفيدة جدا لو عندك حيوان اليف, او عندك هدوم غامقة كتير ، كل اللي هتعمليه انك هتحطي ويبس مع الغسيل في الغسالة قبل ما تحطيهم وهتشوفي ايه اللي هيحصل ، تعالوا نشوف مع بعض خدعة الويبس مع الغسيل ونتايجها ايه.

خدعة الويبس مع الغسيل:

هيخلصك من الوبر على الملابس:

الويبس هتساعد على ازالة الوبر والشعر من الملابس ، لانها بتمتص وبتنضف القطع الصغيرة من القماش والفرو والشعر ، كلها بتتجمع على الويبس ، ونتيجة لده هتلاقي الهدوم خارجة من الغسالة نضيفة من غير ما تضطري تنضفيهم بنفسك.

ازاي تعملي الخدعة بشكل صح:

حطي في الغسالة ميزدش عن 3 مناديل ويبس ، لما اسطوانة الغسالة بتبدأ تلف ، المناديل بتختلط بالهدوم وبتجمع الشعر والوبر والفرو ، ولازم تستخدمي ويبس جديدة لكل غسلة عشان تشوفي نتايج مرضية.

اتأكدي ان الويبس كثيفة او سميكة بدرجة كافية:

المناديل المبللة لازم تكون قوية بشكل كافي عشان متتقطعش جوه الغسالة ، وحاولي تقطعيها شرايح لو تقدري تعملي كده.

المناديل الورقية او القماش المبللة مش هتديكي نتيجة:

متحاوليش تستبدلي الويبس بالمناديل الورق او القماش ، المناديل الورق مش قوية بدرجة كافية ، وهينتهي الامر انك تقعدي تنضفي الهدوم من قطع المناديل ، والمناديل المبللة المصنوعة من القماش كمان مش هتديكي اي نتيجة.

متنسيش تتخلصي من ريحة الويبس:

لو مش عايزة هدومك تمتص ريحة المناديل المبللة ، اختاري ويبس من الانواع المضادة للبكتيريا او الغير معطرة ، وممكن كمان تضيفي شوية من منعم الاقمشة عشان تتخلصي من ريحة الويبس لو انتي مش حابه تكون موجودة على الهدوم.

هل جربتي الطريقة دي قبل كده؟ لو مجربتيهاش جربيها وشاركي معانا النتايج.

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