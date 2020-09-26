7 عادات قبل النوم ممكن تساعدك على انقاص الوزن

خلال الليل الجسم بيحرق ما بين 300 ل 400 سعرة حرارية ، وده تقريبا بيساوي كمية الطاقة اللي بتهدريها على المدى الطويل ، والخبراء بيقولوا ان النوم الجيد ممكن انه يساعد على انقاص الوزن ، بالظبط زي التمارين الرياضية ، ولو عايزة ده ينجح معاكي ، مهم انك تلتزمي بعادات معينة ممكن انها تعزز عملية التمثيل الغذائي في نومك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك على عادات قبل النوم لانقاص الوزن بأقل مجهود.

عادات قبل النوم لانقاص الوزن:

1- نامي في درجة حرارة منخفضة:

الخبراء بيوصوا بالحفاظ على درجة حرارة اوضة النوم حوالي 18 درجة مئوية (64.4 درجة فهرنهايت) اثناء الليل لتعزيز التمثيل الغذائي في جسمك ، الدراسات اظهرت ان البيئة الاكتر برودة بتنشط الخلايا الدهنية البيج ، المسؤولة عن التنظيم الحراري ، ولما تنامي في اوضة درجة حرارتها باردة او تنامي بلبس خفيف اوي ، جسمك هيبدأ في حرق طاقة زيادة للحفاظ على الحرارة ، وده السبب اللي ممكن يساعدك على انقاص الوزن اثناء النوم في درجة حرارة منخفضة.

2- اشربي عصير عنب:

عصير العنب بيساعد على حرق السعرات الحرارية لانه بيحتوي على مادة ريسفيراترول ، اللي بيحول الدهو البيضا السيئة لدهون بيج ، ولما بتنامي ، جسمك بيستخدم الدهون البيج عشان يحافظ على جسمك دافي ، وبالتالي شرب كوباية عصير عنب قبل النوم هيخلصك من الدهون الزيادة بدل ما تتخزن في الجسم ، اعتمدي على العصاير الطبيعية الخالية من السكر.

3- نامي واصحي كل يوم في نفس الميعاد:

الدراسات اظهرت ان جدول النوم غير المنتظم مرتبط بزيادة الوزن بشكل مفرط ، عادة هرمون الميلاتونين هو المسؤول عن النوم ، وبيساعد كمان على تنشيط الخلايا الدهنية البيج اللي بتساعد على حرق السعرات الحرارية.

ولو نظامك الغذائي مش ثابت ، بكده انتي بتتدخلي في انتاج الميلاتونين وبتحرمي نفسك من النوم الجيد ، ونتيجة لده هتحسي بالارهاق الصبح وهتبقي عايزة تاكلي وجبات خفيفة عالية السعرات الحرارية لزيادة طاقتك ، ولو عايزة تتجنبي ده ، نامي واصحي كل يوم في نفس الوقت.

4- اتجنبي الاجهزة الالكترونية قبل النوم:

الروتين الملغبط مش الحاجة الوحيدة اللي بتأثر على انتاج الميلاتونين ، لكن كمان الضوء اللي بيخرج من الاجهزة الالكترونية هو سبب تاني اننا مش بنقدر ننام بشكل صحيح ، وثبت ان الضوء الازرق اللي بيخرج من الموبايلات بيأخر انتاج الميلاتونين ، عشان كده ده بيخليكي تاخدي وقت اطول على ما تنامي وتصحي تاني يوم مرهقة.

حاولي تتجنبي الاجهزة الالكترونية قبل النوم بساعتين ، واظبطي الشاشة على الضوء الليلي ، واستبدلي التابلت بقراية كتاب قبل النوم ، هتلاقي نفسك نمتي اسرع.

5- كلي وجبة خفيفة من البروتين:

مافيش مشكلة من اكل الوجبات الخفيفة قبل النوم لو بتعملي ده بشكل صح ، اختاري الاطعمة الغنية بالبروتين ، زي الزبادي, الجبنة قليلة الدسم, او زبدة الفول السوداني ، البروتين هيساعد على زيادة معدل الحرق وهيساعد العضلات على النمو.

6- مارسي تمارين المقاومة:

التمرينات الرياضية هي افضل طريقة للتخلص من التوتر وزيادة التمثيل الغذائي قبل النوم ، وتمارين الكارديو والايروبيك اثبتت فعاليتها ، ولكن تمارين القوة هي اللي هتساعدك على حرق الدهون.

ممكن السباحة او رفع الاثقال تبقى من افضل التمارين في وقت متأخر بالليل ، لانها مش هتخليكي تحسي بتعب شديد وفي نفس الوقت هتحفز حرق السعرات الحرارية ، واللي هيستمر حتى بعد ما تنامي.

7- اشربي شاي اعشاب:

ممكن انواع معينة من الشاي تساعدك على انقاص الوزن بالليل ، واحنا هنا مش بنتكلم عن شاي الحمية او انواع شاي التخسيس ، ولكن شاي الاعشاب الطبيعي هو اللي ممكن يحسن صحتك ويساعدك على الحفاظ على وزنك ، زي القرفة اللي بتمنع الالتهابات والانتفاخ الصبح ، النعناع بيقلل من الشهية وبيساعدك على تجنب اكل الوجبات الخفيفة ، والبابونج بيحسن الهضم وبيريح الاعصاب.

العادات دي ممكن تساعدك بشكل كبير انك تحافظي على وزنك ، ولكن لازم يكون معاها ممارسة رياضة واكل صحي خلال اليوم.

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