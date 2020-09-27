شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعالج تصلب الرقبة وإنت فى بيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى ما يقدر بنحو 39% من الأشخاص فوق 65 عامًا من تصلب أو وجع أو تورم في الرقبة، وتعتبر آلام الرقبة شكوى منتشرة فى عصر المعلومات، حيث يقضي الكثير منا وقتًا طويلاً منحنياً على جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ، أو يتدلى أمام التلفزيون.

وحسب ما ذكره موقع readersdigest فهو أيضًا مرض منتشر بسبب الشيخوخة، بسبب التآكل المتراكم على مفاصل وأنسجة العمود الفقري. على افتراض أن الإصابة أو المرض الأساسي لا يسببان هذه الحالة، فإليك بعض النصائح للتعامل معه، بالإضافة إلى أفضل علاجات تصلب الرقبة.

النوم على رقبتك المتيبسة

إذا كنت تبحث عن علاجات تصلب الرقبة فإن الحصول على ليلة نوم هانئة، والتي تمثل ثلث يومك تقريبًا، الأفضل، اختر مرتبة صلبة نسبيًا واستخدم فقط ما يكفي من الوسائد لتحافظ على مستوى رأسك مع بقية جسمك عادة ما تكون واحدة كافية للحصول على نوم أكثر ملاءمة للرقبة، جرب الاستلقاء على ظهرك مع وضع وسادة تحت ركبتيك. سيؤدى ذلك إلى تسطيح وإرخاء عضلات العمود الفقري.

اجعل مكان عملك أسهل على رقبتك

عندما يتعلق الأمر باستخدام الكمبيوتر، تأكد من أن الشاشة بطول الذراع ومستوى العين، أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات وضع ضعيف مدمج في تصميماتها: إذا كانت لوحة المفاتيح قريبة بما يكفي لتكون مريحة فإن الشاشة قريبة جدًا، وإذا تم وضع الشاشة بشكل صحيح ، فإن لوحة المفاتيح بعيدة جدًا ، مما يجبرك على الانحناء. يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق وضع الجهاز على كومة من الكتب الكبيرة أو حامل كمبيوتر محمول واستخدام لوحة مفاتيح وماوس منفصلين.

حارب تصلب الرقبة بالنشاط البدني

هناك أدلة تشير إلى أن التمارين المنزلية قد تكون فعالة في علاج آلام الرقبة قصيرة المدى (تستمر لمدة 12 أسبوعًا أو أقل). يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي أن يخبرك بأنواع المناورات الأكثر ملاءمة لحالتك الخاصة.