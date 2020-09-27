شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن سن اليأس عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سن اليأس من المراحل العمرية التى نمر بها جميعا فمع التقدم فى العمر نتعرض للتغيرات الهرمونية ،و عند السيدات لها مضاعفات وأعراض عديدة حيث يحدث انقطاع عادةً بين سن 45 و 55 ، ولكن يمكن أن يتطور قبل هذه الفئة العمرية أو بعدها، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن سن اليأس عند السيدات وفقا لما ذكره موقع healthline

س:متى يبدأ انقطاع الطمث وكم يستمر؟

ج:تبدأ معظم النساء في ظهور أعراض انقطاع الطمث قبل حوالي أربع سنوات من آخر دورة شهرية لهن. غالبًا ما تستمر الأعراض حتى حوالي أربع سنوات بعد آخر دورة شهرية للمرأة.

يعاني عدد صغير من النساء من أعراض انقطاع الطمث لمدة تصل إلى عقد من الزمان قبل حدوث انقطاع الطمث فعليًا ، وتعاني واحدة من كل 10 نساء من أعراض انقطاع الطمث لمدة 12 عامًا بعد آخر دورة شهرية لها.

س:ما هي أعراض سن اليأس؟

ج:تعتبر تجربة سن اليأس لكل امرأة فريدة من نوعها، عادة ما تكون الأعراض أكثر حدة عندما يحدث انقطاع الطمث فجأة أو خلال فترة زمنية أقصر،تميل الحالات التي تؤثر على صحة المبيض ، مثل السرطان أو استئصال الرحم، أو بعض خيارات نمط الحياة ، مثل التدخين ، إلى زيادة شدة الأعراض ومدتها.

بصرف النظر عن تغيرات الدورة الشهرية ، فإن أعراض ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث وما بعد انقطاع الطمث هي نفسها بشكل عام. العلامات المبكرة الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث هي:

1:حيض أقل.

2:فترات أثقل أو أخف من المعتاد.

3:التعرق الليلي.

4:الأرق.

5:جفاف المهبل.

6:زيادة الوزن.

7:الاكتئاب والقلق الشديد.

8:صعوبة في التركيز.

9:مشاكل في الذاكرة.

10:انخفاض الرغبة الجنسية .

س:لماذا يحدث انقطاع الطمث؟

انقطاع الطمث هو عملية طبيعية تحدث مع تقدم المبيضين وتنتج هرمونات تناسلية أقل، يبدأ الجسم في الخضوع لعدة تغييرات استجابةً لمستويات أقل من:

الإستروجين

البروجسترون

التستوستيرون

الهرمون المنبه للجريب (FSH)

الهرمون الملوتن (LH)

من أبرز التغييرات فقدان بصيلات المبيض النشطة. بصيلات المبيض هي الهياكل التي تنتج البويضات وتطلقها من جدار المبيض ، مما يسمح بالحيض والخصوبة.

تلاحظ معظم النساء أولاً أن تواتر الدورة الشهرية يصبح أقل اتساقًا ، حيث يصبح التدفق أثقل وأطول يحدث هذا عادة في مرحلة ما من منتصف إلى أواخر الأربعينيات بحلول سن 52 ، خضعت معظم النساء في الولايات المتحدة لانقطاع الطمث.

في بعض الحالات ، يكون انقطاع الطمث ناتجًا عن إصابة أو استئصال جراحي للمبايض وبنى الحوض ذات الصلة.

تشمل الأسباب الشائعة لحدوث انقطاع الطمث ما يلي:

1:استئصال المبيض الثنائي ، أو الاستئصال الجراحي للمبيضين.

2:استئصال المبيض ، أو إغلاق وظيفة المبيض ، والذي يمكن إجراؤه عن طريق العلاج الهرموني أو الجراحة أو تقنيات العلاج الإشعاعي في النساء المصابات بأورام إيجابية لمستقبلات هرمون الاستروجين.

3:إصابات الحوض التي تلحق الضرر الشديد بالمبيضين أو تدمرهما.