شكرا لقرائتكم خبر عن جائحة كورونا قد تؤثر على معدلات السرطان والرعاية الصحية فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأخبار عن السرطان جيدة في الوقت الحالي لكن المستقبل لا يبدو مشرقًا، وذلك وفقًا لتقرير نشر هذا الأسبوع من قبل الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، وانخفض معدل الوفيات بالسرطان في الولايات المتحدة بنسبة 29٪ من عام 1991 إلى عام 2017، وقال التقرير إن هذا يعني إنقاذ حوالي 2.9 مليون شخص، وحسب ما ذكرته الـ cnn ، فمن أغسطس 2019 ، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عدد قياسي من العلاجات لأنواع السرطان التي لم يكن لديها خيارات كثيرة أو أي خيارات.

وقال الدكتور أنتوني ريباس إنه رأى شخصياً هذا التحسن في الرعاية في عيادته الخاصة بالأورام قبل عشر سنوات، وكان واحدًا فقط من كل خمسة مرضى مصابين بسرطان الجلد النقيلي سيستفيد من العلاج واليوم يستفيد نصف مرضاه المصابين بهذا النوع من السرطان من العلاجات الموجودة.

وقال ريباس رئيس AACR وأستاذ الطب والجراحة وعلم العقاقير الجزيئي والطب في مركز السرطان الشامل بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس جونسون.: "على الرغم من أننا أحرزنا الكثير من التقدم في مكافحة السرطان، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، "على سبيل المثال ، تشير التقديرات إلى أن أكثر من أربعة من كل 10 تشخيصات بالسرطان ، بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا أو أكثر ، تُعزى إلى أسباب يمكن الوقاية منها مثل التدخين والسمنة والكحول."

وكان لوباء Covid-19 تأثير سلبي على رعاية مرضى السرطان، فقد عانى ما يقرب من 80٪ من الأشخاص الذين يتلقون علاجًا من السرطان بعض التأخير في الرعاية بسبب الوباء.

وبالنظر إلى بيانات من 190 مستشفى في 23 ولاية ، وجد التقرير أيضًا أن عددًا من الاختبارات للكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي والقولون انخفض بنسبة 85٪ أو أكثر بعد تشخيص حالات Covid-19 الأولى في الولايات المتحدة.

من المتوقع أن يؤدي التأخير في فحوصات الكشف عن السرطان وعلاجه إلى أكثر من 10000 حالة وفاة إضافية بسبب سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم خلال العقد المقبل.

تزيد السمنة والشيخوخة من المخاطر

حوالي 20٪ من السرطانات الجديدة ناتجة عن مزيج من زيادة وزن الجسم والنظام الغذائي وعدم النشاط البدني ، وفقًا للدكتور كريستوفر لي ، عضو اللجنة التوجيهية AACR. أكثر من 40٪ من سكان الولايات المتحدة يعانون من السمنة المفرطة ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، ومن المتوقع خلال العقد القادم أن نصف الأمريكيين سيكونون بدينين.

وقال عالم الأوبئة المتخصص في تحديد عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي ويعمل في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل ، "هذه الزيادة السريعة في السمنة أدت إلى زيادة مقلقة في معدلات الإصابة بعدد من السرطانات المرتبطة بالسمنة".

وحوالي 60٪ من المصابين بالسرطان تزيد أعمارهم عن 65 سنة. هذه الفئة العمرية سوف تزيد بأكثر من الضعف في الأربعين سنة القادمة. مع وجود 80 مليون شخص في تلك الديموغرافية الأكبر سناً في عام 2040 .

الأطفال يصابون بالسرطان

ووجد التقرير أن معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان في الولايات المتحدة ارتفعت من 63٪ في منتصف السبعينيات إلى 85٪ في عام 2016 ، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها.

ووجد التقرير أنه في عام 2020 ، سيصاب ما يقدر بنحو 413 ألف طفل بالسرطان وأن 328 ألفا سيموتون بسببه، يظل السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و 14 عامًا.