شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تواصل محادثاتها مع الصين لمشاركتها فى خطة تمويل مبادرة كوفاكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، إن المنظمة تواصل محادثاتها مع الصين حول مشاركتها المحتملة فى خطة تمويل مبادرة كوفاكس المصممة لضمان الوصول السريع والعادل على مستوى العالم إلى لقاحات فيروس كورونا COVID-19، بعد أسبوع من انتهاء الموعد النهائي للالتزام.

وأضاف، إن عدد الوفيات العالمية من فيروس كورونا قد يتضاعف إلى مليوني شخص قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع وقد يكون أعلى من ذلك دون اتخاذ إجراءات منسقة للحد من الوباء.

وأوضح أن عدد الوفيات في حوالى 9 أشهر منذ اكتشاف فيروس كورونا الجديد في الصين يقترب من المليون

وقال إنه لا ينبغي إلقاء اللوم على الشباب في الزيادة الأخيرة في الإصابات على الرغم من المخاوف المتزايدة من أنهم يقودون انتشارها بعد تخفيف القيود والإغلاق في جميع أنحاء العالم، مضيفا، إن التجمعات الداخلية للناس من جميع الأعمار كانت السبب وراء انتشار وباء فيروس كورونا.

قال بروس إيلوارد، كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية ورئيس برنامج ACT-Accelerator لدعم اللقاحات والعلاجات والتشخيصات ضد فيروس كورونا COVID-19: "نحن في مناقشات مع الصين حول الدور الذي قد يلعبونه مع تقدمنا".

وأكد أن تايوان وقعت على الخطة، رغم أنها ليست عضوًا في منظمة الصحة العالمية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 159 مشاركًا، وحوالي 34 ما زالوا يقررون، موضحا إن المحادثات مع الصين تشمل أيضا مناقشة احتمال قيام ثاني أكبر اقتصاد فى العالم بتزويد اللقاحات لهذا المخطط.

نشرت وكالة الأمم المتحدة أمس الجمعة مسودة معايير لتقييم الاستخدام الطارئ للقاحات فيروس كورونا COVID-19 للمساعدة في توجيه صانعي الأدوية مع وصول تجارب اللقاح إلى مراحل متقدمة.

في وقت سابق ، قال مسؤول صحي صيني، إن منظمة الصحة العالمية قدمت دعمها للبلاد لبدء إعطاء لقاحات تجريبية لفيروس كورونا للناس حتى أثناء التجارب السريرية التى لا تزال جارية.