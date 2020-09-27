شكرا لقرائتكم خبر عن متطوع بريطانى يحكى تجربة حقنه بفيروس كورونا بعد خضوعه لاختبار اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحد المتطوعين في تجربة لقاح كورونا في بريطانيا، أنه سيتم عزل المتطوعين الذين تم تطعيمهم بالفيروس لمدة أسبوعين لمنعهم من نشر المرض، حيث سيصابون عمدا بفيروس كورونا ضمن تجربة التحدي، وفى هذه التجربة يتلقى المشاركون حقنة التطعيم قبل التعرض لجرعة من فيروس كورونا بعد شهر، ثم يتم حجزهم في عيادة في شرق لندن لمدة أسبوعين لمراقبة تقدمهم، ووفقا لجريدة "دايلي ميل" يشارك من 100 إلى 200 بريطاني في الدراسة، التي ستبدأ في يناير المقبل، خلف الأبواب المغلقة "لفترة أطول بكثير'' إذا لم تهدأ أعراض الفيروس لديهم.





وقال المتطوع التجريبي أليستير فريزر-أوركهارت ، 18 عامًا، لبرنامج Today على إذاعة بي بي سي راديو 4 إنه اشترك لأن التجربة لديها القدرة على إنقاذ "آلاف الأرواح" و "إخراج العالم من الوباء في وقت أقرب".

ويمكن للدراسة الرائدة عالميًا - التي لم يتم تأكيدها رسميًا من قبل الحكومة - تسريع الموافقة على اللقاح، وستكون الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها في أي مكان في العالم.

ويتم نشر تجارب التحدي بشكل شائع من قبل العلماء الذين يحاولون تطوير لقاح وقد تم استخدامه في الملاريا والتيفوئيد والإنفلونزا ولكن ، على عكس تلك الأمراض ، لا يوجد علاج مثبت للأشخاص المصابين بفيروس كورونا الخفيف ، لذلك لا يوجد ما يمنع المشاركون من الإصابة بمرض خطير.

وقال فريزر-أوركهارت لبرنامج Today إنه يستطيع "بالتأكيد تخيل" أن الوقت الذي يقضيه في العيادة "يمكن أن يتجاوز حدود الأسبوعين".

وتم تجنب تجارب التحدي في البداية لفيروس كورونا بسبب مخاوف من تأثير الفيروس على المشاركين المعرضين له.

لكن الأبحاث جعلت التجارب ممكنة لأنها كشفت أن متطوعين شبابًا يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من ظروف صحية أساسية معرضون لخطر "منخفض للغاية'' للوفاة من الفيروس ، وحددت العلاجات التي تقلل من خطر الوفاة بسبب المرض مثل الريمسفير.

وقال البروفيسور هوربي ، من جامعة أكسفورد إنه في التجربة سيتم قياس الاستجابة المناعية بدم المتطوعين قبل أن يتم تحديهم.

ولم يتم تسمية اللقاح الذي سيتم اختباره في المشروع ، ويقال إن المنظمين قد خصصوا عيادة للحجر الصحي تديرها hVivo في وايت تشابل ، لندن ، لإجراء التجارب.