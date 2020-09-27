شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب الشعب الهوائية..وهل يمكن أن يسبب الحساسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يكون التهاب الشعب الهوائية حادًا ، بمعنى أنه ناجم عن فيروس أو بكتيريا، أو يمكن أن يكون ناجمًا عن الحساسية، وحسب ما ذكره موقع healthline عادة ما يختفي التهاب الشعب الهوائية الحاد بعد بضعة أيام أو أسابيع، وقد يكون ناتجًا عن التعرض لمسببات الحساسية مثل دخان التبغ أو التلوث أو الغبار، وقد تسمع أيضًا أنه يسمى التهاب الشعب الهوائية المزمن.

التهاب الشعب الهوائية هو التهاب أو تورم في الشعب الهوائية التي تحمل الهواء إلى رئتيك. عندما تكون مصابًا بالتهاب الشعب الهوائية ، فإن مجاريك الهوائية تنتج أيضًا الكثير من المخاط، وعادةً ما يحمي المخاط رئتيك عن طريق حبس البكتيريا والغبار والجزيئات الأخرى قبل أن تتمكن من الدخول إليها، يؤدي الإفراط في المخاط إلى صعوبة التنفس، وغالبًا ما يسعل الأشخاص المصابون بالتهاب الشعب الهوائية كثيرًا ويواجهون صعوبة في التنفس.

الأعراض

السعال هو العرض الرئيسي لكل من التهاب الشعب الهوائية الحاد والتهاب الشعب الهوائية التحسسي، مع التهاب الشعب الهوائية الحاد ، عادة ما يختفي السعال بعد بضعة أيام أو أسابيع. يمكن أن يستمر سعال التهاب الشعب الهوائية التحسسي المزمن لعدة أسابيع أو شهور.

عندما تسعل ستخرج سائلًا سميكًا ولزجًا يسمى المخاط، في التهاب الشعب الهوائية الحاد ، يمكن أن يكون المخاط أصفر أو أخضر، وعادة ما يكون مخاط التهاب الشعب الهوائية المزمن واضحًا أو أبيضًا.

وبصرف النظر عن السعال ، فإن التهاب الشعب الهوائية الحاد والتهاب الشعب الهوائية التحسسي له أعراض مختلفة.

الأسباب

تدخين السجائر هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية المزمن، الدخان مليء بالمواد الكيميائية الخطرة، عندما تستنشق دخان السجائر ، فإنه يهيج بطانة مجرى الهواء ويجعل رئتيك تنتج مخاطًا إضافيًا.

تشمل الأسباب الأخرى لالتهاب الشعب الهوائية المزمن ما يلي:

1:تلوث الهواء.

2:أبخرة كيميائية.

3:غبار.

4:لقاح.

عوامل الخطر

يعتبر تدخين منتجات التبغ أحد أكبر مخاطر التهاب الشعب الهوائية التحسسي، من المرجح أيضًا أن تصاب بهذه الحالة إذا كنت:

1:أكبر من 45 عامًا.

2:العمل في وظيفة تتعرض فيها للغبار أو الأبخرة الكيميائية ، مثل مناجم الفحم أو المنسوجات أو الزراعة.

3:العيش أو العمل في منطقة بها الكثير من تلوث الهواء.

4:من لديهم حساسية.

أفضل طريقة للوقاية من التهاب الشعب الهوائية التحسسي هي الإقلاع عن التدخين، الإقلاع عن هذه العادة سيحميك أيضًا من الأمراض الأخرى ، مثل السرطان وأمراض القلب.