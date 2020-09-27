ما دوت الخليج افضل الاطعمة لمرضى الكوليسترول، وارتفاع الكوليسترول يعد السبب الرئيس وراء الاصابة بخطر النوبة القلبية.

ويشير موقع "مايو كلينيك" الى ان الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية لكنها قد تشهد ارتفاعاً غير صحي له انعكاسات خطيرة.

وبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض، لتنمو هذه الترسبات في نهاية المطاف وتؤدي لصعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين. ويمكن ان تنفجر تلك الترسبات أحياناً لتشكل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

يعد ارتفاع الكوليسترول من الامراض الوراثية، لكن اغلب الاصابات به ناجمة عن نمط الحياة غير الصحي، وبالتالي يمكن علاج هذه المشكلة والوقاية منه باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية وتناول الأدوية لخفض الكوليسترول المرتفع.

اسباب ارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يزيد ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية من زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما ان عوامل حياتية مختلفة مثل السمنة وقلة الحركة وتناول الطعام غير الصحي، يمكن ان يؤدي لارتفاع مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة LDL وانخفاض الكوليسترول عالي الكثافة (HDL).

كذلك تلعب عوامل خارجة عن السيطرة دوراً في الاصابة بارتفاع الكوليسترولن منها التكوين الجيني الذي قد يمنع الخلايا من التخلص من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من الدم بشكل أفضل، أو يتسبب في إنتاج الكبد قدرًا كبيرًا من الكوليسترول.

ومن عوامل الخطر الاخرى المسببة لارتفاع الكوليسترول:

• الحمية الغذائية الغنية بالدهون المشبعة، والدهون غير المشبعة.

• البدانة وزيادة الوزن.

• التدخين وعدم ممارسة الرياضة.

• داء السكري.

• التقدم بالعمر.

ويساعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن في خفض الكوليسترول المرتفع، لذا يجب التركيز على الاطعمة التي تضمن هذه النتيجة.

ما دوت الخليج افضل الاطعمة لمرضى الكوليسترول

ينصح الخبراء والاطباء مرضى الكوليسترول بضرورة الالتزام بالاطعمة التالية:

• حبوب الشوفان ونخالة الشوفان والأطعمة الغنية بالألياف الذائبة التي تقلل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الضار.

• توجد الألياف الذائبة أيضًا في أطعمة مثل الفاصوليا وبراعم بروكسل والتفاح والكمثرى.

• السمك غني بأحماض أوميجا-3 الدهنية، وهي احماض تقلل من الدهون الثلاثية الموجودة في الدم وخفض ضغط الدم وخطر الإصابة بتجلط الدم. وتوجد أعلى مستويات من أحماض أوميجا-3 الدهنية في سمك الماكريل والرنجة والتونة والسلمون والسلمون المرقط.

• الجوز واللوز وزيت بذرة الكتان وزيت الكانولا وزيت الزيتون.

• الأفوكادو الغني بالاحماض الدهنية الاحادية وهي احماض صحية.

• أطعمة مضاف لها مركبات الستيرول النباتية أو الاستانول تساعد في منع امتصاص الكوليسترول، منها عصير البرتقال والسمن النباتي

• بروتين مصل اللبن الذي يقلل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكولسترول الضار "LDL") والكولسترول الكلي فضلاً عن ضغط الدم.