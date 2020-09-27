فوائد واضرار البرغل

كثيرة دوت الخليج مصادر الغذاء التي يمكن تناولها كما دوت الخليج او بعد عملية تحويل معينة كما دوت الخليج الحال مع البرغل، وهو في الاساس جريش القمح المجفف الذي يتم سلقه وطحنه وتجفيفه.

وقد اشتهر استخدام البرغل منذ الاف السنين خاصة لدى المصريين القدماء، ويحمل البرغل الكثير من المزايا الغذائية ذات القيمة العالية وهو من الكربوهيدرات المعقدة التي تقدم الكثير من الفوائد الصحية للجسم. لكن لا يخلو من بعض الاضرار، التي نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.

فوائد البرغل

اشار موقع "ويب طب" لاستخدام البرغل كبديل عن الارز في بلدان حوض البحر الابيض المتوسط، وهو 3 انواع رئيسية: ناعم، ومتوسط، وخشن.

ويحمل البرغل فوائد صحية جمة نظراً لمحتواه العالي من العناصر الغذائية المختلفة، مثل الفيتامينات والمعادن والالياف الغذائية والكربوهيدرات والاحماض.

ومن فوائد البرغل المتعددة:

• المساعدة على انقاص الوزن بفضل غناه بالالياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الشعور بالشبع، وبالتالي تقليل تناول الاطعمة وكمية السعرات الحرارية الداخلة للجسم.

• الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي وبشكل خاص، سرطان القولون.

• تعزيز صحة مرضى السكري، من خلال تنظيم مستويات سكر الدم لدى مريض السكري بسبب محتواه العالي من الالياف الغذائية، والتحكم في مستويات الانسولين في الجسم.

• خفض الكوليسترول المرتفع ودهون الجسم، وقد وجدت دراسات عدة ان تناول النشويات المعقدة والحبوب الكاملة بشكل خاص يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ورفع نسبة الكوليسترول النافع وبالتالي الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات والسكتات الدماغية.

• تعزيز صحة الجهاز الهضمي نظراً لمحتواه العالي من الالياف الغذائية، التي تحسن عملية الهضم وتحمي من الامساك والبواسير.

• يعزز تناول البرغل من عمل جهاز الدوران، بفضل محتواه من المنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم يساهم في تنظيم كهرائية القلب ودقاته، كما يساهم في تنظيم ضغط دم الشرايين.

• البرغل مصدر ممتاز للحديد المهم لتكوين الهيموجلوبين في خلايا الدم البيضاء، والوقاية من فقر الدم.

ومن فوائد البرغل الصحية الاخرى:

• تعزيز صحة المرأة الحامل والجنين.

• الوقاية من تشكل الحصوات في الجسم.

اضرار البرغل

يعد البرغل من الاطعمة الآمنة للاستهلاك، لكن الافراط في تناوله يمكن ان يؤدي لبعض الآثار الجانبية مثل الانتفاخ والامساك.

ويعد انتفاخ البطن الأثر الجانبي الأكثر شيوعًا لزيادة كمية الألياف المتناولة يوميًا، ويمكن أن يصاب الشخص بانتفاخ شديد ومؤلم، وينصح في هذه الحالات باستشارة الطبيب لمعالجة الانتفاخ.

ومن أضرار البرغل الاخرى:

• يحتوي البرغل على مركبات تسمى الأكسالات بنسبة مرتفعة مقارنةً بالحبوب الأخرى، وهي غير ضارة للأشخاص الطبيعيين، لكنها تؤدي إلى زيادة كمية الكالسيوم التي يخرجها الجسم في البول والتي قد تؤدي إلى زيادة تعقيد بعض مشكلات الكلى كالحصوات ومرض النقرس.

• هناك بعض الحالات الصحية التي قد تعاني من أضرار البرغل أثناء تناوله وتشمل: مرضى الإضطرابات الهضمية وتحسس الجلوتين، ما يسبب حساسية الجلوتين ومن اعراضها التعب وعسر الهضم والام المفاصل.

• متلازمة القولون العصبي بسبب احتواء البرغل على كربوهيدرات قصيرة السلسلة تعرف ب FODMAPs؛ والتي قد تتسبب في ظهور بعض الأعراض غير المرغوب بها لدى الاشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتي تعد شائعة جدًّا وتعرف ب Irritable bowel syndrome.