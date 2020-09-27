شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. فحوصات لتشخيص التهاب ملتحمة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن العين الوردية تشير غالبًا إلى التهاب الملتحمة، إلا أن هناك حالات أخرى يمكن أن تؤدى أيضًا إلى احمرار العين، ويمكن أن يساعد الفحص البدنى الدقيق واستخدام الاختبارات المعملية المناسبة فى التمييز بين التهاب الملتحمة وحالات العين الأكثر خطورة، ومن خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الفحوصات لتشخيص التهاب الملتحمة، بحسب موقع "very well health".

فحوصات التهاب ملتحمة العينالفحص البدنى

يتم تشخيص التهاب الملتحمة عن طريق الفحص البدنى البسيط.

- عدد العيون المتضررة

- يميل التهاب الملتحمة الجرثومى إلى الظهور فى عين واحدة لكنه غالبًا ما ينتشر إلى العين الأخرى ومع ذلك، يميل التهاب الملتحمة الفيروسي إلى إصابة عين واحدة فقط.

- إفرازات العين

غالبًا ما يسبب التهاب الملتحمة إفرازات من العين عندما يكون السبب بكتيريا ، غالبًا ما يكون هذا الإفراز سميكًا وصديدًا ، أي أصفر أو أخضر يميل إلى التسبب في قشور يمكن أن تجعل من الصعب فتح العين في الصباح.

من ناحية أخرى، يميل التهاب الملتحمة الفيروسي إلى إفراز مائي أرق في حين أن هذه الإفرازات يمكن أن تكون لزجة ، فمن غير المرجح أن تجبر العين على الإغلاق.

- نزف تحت الملتحمة

يحدث نزيف تحت الملتحمة عندما تنكسر أحد هذه الأوعية الدموية بدلاً من الخطوط الحمراء الرفيعة في الجزء الأبيض من عينك ، سترى بقعة حمراء ساطعة.

حصلت "العين الوردية" على اسمها من لون الأوعية الدموية الملتهبة.

على الرغم من أنه يمكن أن يكون واضحًا في المظهر، إلا أنه ليس خطيرًا وعادة ما يتعافى في غضون أسبوع أو أسبوعين هذه النزيف أكثر شيوعًا مع التهاب الملتحمة الفيروسي.

- تضخم الغدد الليمفاوية

لا يقتصر الفحص البدني المناسب على العينين. يمكن أن تتورم الغدد الليمفاوية حول الأذن والرقبة في بعض الأحيان مع التهاب الملتحمة الفيروسي ، ولكن ليس البكتيري.

الاختبارات الأخرى

انقلاب الجفن

يمكن أن تحدث العين الوردية عندما يدخل جسم غريب في عينك حتى تتم إزالة هذا الجسم الغريب، ومن المحتمل أن يكون لديك تفاعلا التهابيا، وقد يحتاج مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى قلب الجفن العلوى من الداخل إلى الخارج للتأكد من عدم وجود شيء عالق بين جفنك ومقلة عينك يمكن أن يسبب تهيجًا.

صبغة فلوريسئين للعين

يمكن وضع صبغة ذات لون برتقالي غامق قابلة للذوبان في الماء تسمى فلوريسئين في عينك للبحث عن أي تهيج أو إصابة لا يمكن رؤيتها في الفحص الروتيني.

يمكن أن تكون المناطق التي تضيء مع الصبغة علامة على تآكل القرنية أو قد تظهر نمط شجيري غالبًا ما يُرى مع عدوى الهربس البسيط بالعين يمكن أن تسهل الصبغة أيضًا تحديد موقع جسم غريب داخل العين.

فحص المصباح الشقى

يمكن إجراء فحص العين باستخدام المصباح الشقى هذا هو فى الأساس مجهر يسلط شعاعًا رفيعًا من الضوء في عينك سيستخدم مقدم الرعاية الصحية عدسات مختلفة لتقييم الغرف الأمامية وكذلك الغرف الخلفية لعينك.

تحاليل الدم

يمكن أن تحسن الاختبارات المعملية دقة التشخيص وقد تساعد في توجيه علاجات أكثر فعالية غالبًا ما يعالج العديد من مقدمي الرعاية الصحية بناءً على الفحص السريرى وحده.

قد يتطلب التهاب الملتحمة الجرثومي مضادات حيوية، لكن الالتهابات الفيروسية محدودة ذاتيًا وتشفى من تلقاء نفسها.

اختبار PCR

تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) هو تقنية أكثر تقدمًا تستخدم DNA من عينة لمعرفة ما إذا كانت العدوى موجودة.

عندما يتعلق الأمر بالتهاب الملتحمة ، يمكن استخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل لفحص البكتيريا والفيروسات. أكثر أنواع البكتيريا التي يتم فحصها شيوعًا هي الكلاميديا ​​والسيلان.

يمثل فيروس أدينو 70% من جميع الفيروسات التي تصيب العين.