شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مفاهيم خاطئة عن فيروس كورونا.. أبرزها تعرض كبار السن بدرجة أكبر للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية انتشار فيروس كورونا انتشرت المعلومات والنصائح التى تساعدنا على الحد من خطر انتشار الفيروس، لكن هذا التطور والمعلومات والتوصيات المتغيرة التي رافقته زرعت أيضًا الارتباك، وفي بعض الحالات، معلومات مضللة متعمدة، وحسب ما ذكرته الـ cnn ، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تنتشر الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة، ويمكن أن تكون بنفس الخطورة"، وقال تيدروس إن المعلومات المضللة أو الخاطئة أدت إلى إيذاء الناس لأنفسهم على أساس الأكاذيب، أو العلاج الذاتي بمواد كيميائية سامة أو أدوية خطرة وعدم اتخاذ الاحتياطات التي ينبغي عليهم اتخاذها..لقد أثرت أيضًا على ثقتنا في المؤسسات والأنظمة الصحية ، مما قد يؤدي إلى إدارة الناس ظهورهم للعلاجات واللقاحات الجديدة إذا لم يثقوا بها.

وقال إن منظمة الصحة العالمية وشركائها "يدعون جميع البلدان إلى وضع خطط عمل وطنية لتعزيز المعلومات الصحية القائمة على العلم ومكافحة المعلومات المضللة. وندعو وسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني والباحثين والناس في كل مكان لمنع انتشار "الوباء المعلوماتي".

وفيما يلي بعض الأساطير والمفاهيم الخاطئة الشائعة:

1: كبار السن هم فقط من يتأثرون بالفيروس

في تجمع حاشد يوم الاثنين ، قال الرئيس ترامب ، "إنه يؤثر على كبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب ومشاكل أخرى، والحقيقة هي أن الناس من جميع الأعمار قد تأثروا بالفيروس.

2: الأقنعة لا تحميك من فيروس كورونا

ربما يكون هذا هو المفهوم الخاطئ الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق، لكن الأقنعة أصبحت ضرورية بعد أن بدأنا في فهم حقيقتين مهمتين للغاية، الأول هو أن الناس يمكن أن ينشروا الفيروس حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والثاني هو أن الفيروس ينتشر على الأرجح عبر الهواء.

3: لا يمكنك الإصابة بـ Covid-19 إلا إذا كنت على اتصال وثيق بشخص يعاني من الأعراض

كان هناك دليل مبكر على أن الفيروس يمكن أن ينتشر ليس فقط من خلال اللمس أو من خلال قطرات الجهاز التنفسي (التي تميل إلى السقوط على الأرض بسرعة ولا تنتقل بعيدًا) ، ولكن من خلال الهباء الجوي ، الذي يمكن أن يبقى في الهواء لساعات ويسافر لمسافة تزيد عن 6 قدم - ربما 20 أو أكثر ، خاصة في الأماكن ذات دوران الهواء المنخفض.

4: كورونا مثل الانفلونزا

يعتقد الكثيرون ان الفيروس التاجى مثل الانفلونزا، لكنها ليست كذلك حقًا. صحيح أن كلاً من Covid-19 والإنفلونزا ناتجة عن فيروسات الجهاز التنفسي وقد تشترك في بعض الأعراض المماثلة بما في ذلك الحمى والتعب والسعال. وفي كلتا الحالتين ، يعاني بعض الأشخاص من أعراض أكثر اعتدالًا من غيرهم.

لكن هناك أيضًا اختلافات كبيرة بينما تتغير الأرقام اعتمادًا على الموقع والإطار الزمني.

5: يمكن للجميع الحصول على لقاح هذا الشتاء

كان هناك الكثير من التكهنات حول موعد حصولنا على لقاح ، مع بعض التوقعات المتفائلة في وقت مبكر من أكتوبر، يتوقع العديد من المطورين امتلاك بيانات للمشاركة هذا الخريف.

لكن انتونى فاوتشى وغيره من قادة الصحة العامة فى أمريكا قالوا إنه من غير المرجح أن يتوفر لقاح قبل حلول يوم الانتخابات الأمريكية.