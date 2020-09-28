هذا الرجل تناول العرقسوس يومياً حتى مات بهذا السبب الغريب

العرقسوس هو نبات شجري يتم زراعته في الكثير من المناطق حول العالم في مصر ودول أسيا الصغرى وبعض دول أوروبا وتقوم الشركات بإضافته لبعض المنتجات مثل الكوكا كولا والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية لكي تعطيها رغوة، له فوائد عديدة وأيضاً بعض الأضرار الغير معروفة التي تؤثر على صحة الإنسان دون أن يعلم.

وفاة أمريكي بسبب العرقسوس

رجل أمريكي يبلغ من العمر 54 عاماً يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ماساتشوستس قام بتناول كيس ونصف يومياً من حلوى العرقسوس لمدة أسابيع عديدة، أدى ذلك إلى إصابته بنوبة قلبية أثناء تناوله وجبة الغداء في إحدى مطاعم الوجبات السريعة، تم نقل المريض بسرعة بواسطة سيارات الإسعاف وتمكن المسعفون من عمل أنعاش قلبي للمريض وقاموا بالبقاء على حياته لبضع ساعات حتى توفى في المستشفى اليوم التالي.

قال الطبيب المعالج أن المريض توفى بسبب:

حمض الجلسريزيك الموجود في حلوى العرقسوس التي كان يتناولها يومياً لفترة طويلة. تسببت الحلوى بنقص كمية البوتاسيوم الموجودة في جسمه التي ترتب عليه مشكلة في ضربات القلب .

قال الطبيب أن تناول أي كمية من العرقسوس غير مرغوب فيه لكل من تزيد أعمارهم عن 40 عاماً حيث يقوم برفع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب حتى ولو كانت الكمية قليلة ككيس حلوى أو كوب من العصير.

يعالج عسر الهضم في الجزء العلوي من القولون.

يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

يقلل من الآم أو ألتهاب المفاصل والعمود الفقري وخاصة الجذور.

ينصح به الأطباء كعلاج فعّال لقرحة المعدة.

يساعد على تقليل نسبة السكر في الدم لمرضى السكر.

يقوم بعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه بشكل أقوى.

فوائد العرقسوس

هذا النبات من أكثر ما يختلف على طعمه الكثير من الناس فهناك من يرى طعمه مميز وجميل وهناك من يرى أن طعمه سئ ومذاقه لا يستحق التجربة، لكن له فوائد مميزة أيضاً خاصة النساء.

يساعد العرقسوس على تخفيف أعراض الطمث للمرأة وقت أنقطاع الحيض.

يقلل من خطر الإصابة بتكيّس المبيض عن طريق تنظيم مستوى الهرمون عند النساء.

يعالج الاكتئاب في فترة ما بعد الحمل أو الرضاعة أو الطمث.

فوائد العرقسوس للنساء

يتواجد على هيئة نبات في محلات العطارة فيمكنك معرفة طريقة عمل العرقسوس وتناوله أو شرائه على هيئة حلويات من بعض محلات حلوى الأطفال.

أرتفاع ضغط الدم.

يقلل من الرغبة لجنسية للرجال نتيجة تقليل نسبة هرمون التستوستيرون.

تقليل نسبة عنصر البوتاسيوم في الجسم والتي بدورها تسبب مشاكل القلب.

غير آمن للحوامل حيث يمكن أن يسبب الولادة المبكرة وبعض الأضرار بالجنين.

أضرار العرقسوس

يمكنك تناول العرقسوس أو عدم تناوله على حسب حالتك الصحية بعد معرفة جميع الفوائد والأضرار عن طريق الشرب أو مضغه على هيئة أقراص أو إضافة القليل منه على الشاي.