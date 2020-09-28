شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعدى 9 شهور الحمل فى أمان؟.. تعرفى على أبرز الإرشادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 9 شهور هى فترة الحمل وهى الفترة الأكثر قلقا وتوترا التى تعيشها السيدات وذلك خوفا على صحة الطفل ونموه وقد تعانى السيدات ايضا من الاكتئاب الشديد أثناء فترة الحمل، وهنا ينصح الأطباء باتباع بعض النصائح لحماية الأم والجنين من المخاطر خلال فترة الحمل، وحسب ما ذكره موقع Lamaze فهى:

1:تناولى نظامًا غذائيًا متوازنًا، وتناولى الكثير من الخضروات والفواكه كل يوم مع تناول السمك 3 مرات في الأسبوع.

2: الاكثار من شرب المياه ستة إلى عشرة أكواب في اليوم وتناولى عصير الفواكه والحليب الخالي من الدسم بدلاً من المشروبات الغازية.

3:تجنبى المواد التي قد تكون خطرة عليكى وعلى طفلك، مثل السجائر والكحول ، ولا تتناولين أي أدوية ، حتى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، إلا إذا ناقشتها مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

4: استمري في برامج التمرين التي كنت تقومين بها قبل الحمل وفقًا لتوصيات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا كنتِ لا تمارسين الرياضة قبل الحمل ، ففكري في المشي أو السباحة أو تمارين ما قبل الولادة أو دروس الرقص قبل الولادة، فممارسة التمارين الرياضية المعتدلة تجعل المخاض أقصر وأقل إيلامًا وتقلل من مخاطر الجراحة القيصرية.

5:الحصول على الكثير من الراحة، استمعى إلى جسدك لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى فترات راحة قصيرة أثناء النهار ولتحديد عدد ساعات النوم التي تحتاجيها في الليل.

6:تحدثى إلى طفلك حيث تظهر الأبحاث أن الأطفال يتفاعلون مع حاسة اللمس في وقت مبكر يصل إلى عشرة أسابيع من الحمل بعد ذلك بقليل ، يمكن لطفلك أن يتفاعل مع الضوء وصوتك وموسيقاك وأصوات أخرى.