شكرا لقرائتكم خبر عن "موسكو تايمز" لقاح "سبوتنيكV" الروسى ضد كورونا يوفر حماية من الجرعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ألكسندر جينسبيرج، رئيس معهد Gamaleya للأبحاث الحكومي في موسكو، إن لقاح فيروس كورونا Sputnik V يوفر المناعة لدى بعض الأشخاص بعد الجرعة الأول ضد فيروس كورونا COVID-19، زعم عالم الأحياء الدقيقة أن الجرعة الثانية مطلوبة فقط لتمديد تلك الحماية، حسبما ذكرت صحيفة موسكو تايمز.

وقال موقع TimesNowNewsأن لقاح سبوتنيك Sputnik V ، الذي طوره مركز "جاماليا"، هو أول لقاح مسجل فى العالم ضد فيروس كورونا COVID-19

في 11 أغسطس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو سجلت أول لقاح لفيروس كورونا في العالم، وهو لقاح ضد الفيروسات الغدية يتم إعطاؤه على جرعتين.

وأكد جينتسبيرج ، إن تطوير مناعة ضد فيروس كورونا يعتمد على ردود الفعل الفردية لكل من اللقاح والعدوى، بالنسبة للبعض، يتم إنتاج المستوى الوقائي للأجسام المضادة بعد التطعيم الأول ويحتاجون إلى اللقاح الثاني لتمديد تلك الحماية، ونقل عن جينسبيرج قوله "من المرجح أن تتم حمايتهم بعد أسبوعين من الجرعة الأولى.

وأضاف جينتسبيرج، الذي قال إنه هو نفسه أخذ اللقاح، أنه لم يصب أى متطوع بالعدوى بين الجرعين، مضيفا "إذا كانت هناك عدوى بين الجرعة الأولى والثانية، فإنها ستحدث بشكل أضعف، موضحا أنه لا توجد "أسباب" لقيام متلقى اللقاح بالعزل الذاتي، مؤكدا، إن الطلقات المعززة لـ Sputnik V ستكون مطلوبة كل عامين للحماية من الفيروس.

يخضع لقاح سبوتنيك لفيروس كورونا COVID-19 حاليًا لتجارب ما بعد التسجيل التي تضم حوالي 42 ألف متطوع، كما بدأت روسيا اختبار اللقاح على كبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر كجزء من تجارب المرحلة المتأخرة.

وفي الوقت نفسه، فأن الشركة الهندية Dr. Reddy's Laboratories يمكن أن تبدأ التجارب في المرحلة الأخيرة من لقاح سبوتنيك Sputnik V في الأسابيع القليلة المقبلة في البلاد، بعد أن وافق صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، والدكتور ريدي على التعاون في التجارب السريرية وتوزيع لقاح سبوتنيك Sputnik V في الهند، وفقًا للصفقة، يجب على صندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF توفير 100 مليون جرعة من اللقاح للدكتور ريدي، بناءً على موافقة الجهات التنظيمية في الهند.