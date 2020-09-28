شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسترالية تطور بخاخ للأنف يقلل من نمو فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأسترالية Ena Respiratory إن رذاذ الأنف الذي تطوره لتحسين جهاز المناعة البشري لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا قلل بشكل كبير من نمو فيروس كورونا وذلك في دراسة حديثة أجريت على الحيوانات، وأضافت الشركة أنها ستكون جاهزة لاختبار رذاذ الأنف INNA-051 في التجارب البشرية خلال أقل من أربعة أشهر.

ووفقا لموقع "مينت" فقد أظهرت دراسة أجريت على القوارض أن المنتج الذي يطلق عليه اسم INNA-051 ، والذي يمكن استخدامه كمكمل للقاحات، خفض مستويات الفيروس المسبب لـ COVID-19 بنسبة تصل إلى 96٪ ، على حد قول الشركة وقادت الدراسة وكالة الصحة العامة البريطانية الحكومية.

قالت شركة Ena Respiratory أنها ستكون جاهزة لاختبار INNA-051 في التجارب البشرية في أقل من أربعة أشهر، رهنا بدراسات السمية والحصول على الموافقة التنظيمية.

وجمعت الشركة 11.7 مليون دولار أسترالي (8.24 مليون دولار أمريكي) لتطوير رذاذ الأنف، يشمل المستثمرون شركة رأس المال الاستثماري براندون كابيتال المحدودة، والحكومة الفيدرالية الأسترالية ، وصناديق التقاعد، وعملاق التكنولوجيا الحيوية CSL Ltd.

تسعى العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح لفيروس كورونا أبرمت أستراليا اتفاقيات مع بعض شركات الأدوية التي تستثمر المليارات لتأمين لقاحات محتملة لـ COVID-19.

أبلغت أستراليا حتى الآن عن 875 حالة وفاة وما يزيد قليلاً عن 27000 حالة إصابة بفيروس كورونا وهو عدد أقل بكثير من الأرقام المبلغ عنها في البلدان المتقدمة الأخرى.